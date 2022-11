Il ministro della salute del Burundi in visita a Milazzo

Sylvie Nzeymana, ministro della salute del Burundi, è stata accolta a Palazzo dell’Aquila dal sindaco di Milazzo e dai rappresentanti del Comune

MILAZZO – La città del Capo accoglie la visita di Sylvie Nzeymana, ministro della salute del Burundi. A portare i saluti della città, presso l’aula consiliare di Palazzo dell’Aquila, il sindaco di Milazzo Pippo Midili e il presidente del consiglio comunale Alessandro Oliva.

Occasione di quest’incontro, che ha già dato vita all’idea di un gemellaggio con il mamertino, la realizzazione di un laboratorio per la preparazione di farmaci nello stato africano promossa dall’associazione Matumaini e dal Rotary Club milazzese. Del progetto se ne è discusso alla presenza di Carmen Falletta e Paolo Calderone dell’associazione Mutumaini e di Padre Severino Ndimurwanko.

Al ministro del Burundi e all’ambasciatore è stata donata una pubblicazione sulla città del Capo, in segno di condivisione culturale e per meglio far conoscere le peculiarità del mamertino alle due ospiti.