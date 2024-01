“Il mio artigianato terapeutico”: Nelly Barrilà continua a sognare e a viaggiare con le sue borse

Un anno e mezzo fa abbiamo raccontato del suo salto nel buio, ora di un progetto in costante evoluzione: "La differenza la fa la sensibilità"

TORREGROTTA – Di Nelly Barrilà e del suo salto nel vuoto, nel mondo dell’artigianato, vi abbiamo già parlato nel settembre 2022 (qui la sua storia). L’artigiana di Torregrotta aveva deciso di lanciarsi in una sorta di esperimento, provando (e riuscendo) a realizzare le sue borse siciliane, che poi è riuscita a vendere pian piano in tutto il mondo. E mentre i suoi prodotti raggiungevano Giappone e Stati Uniti, l’imprenditrice non si è fermata e ha deciso di rinnovarsi ancora, arrivando ad avere un’attività interamente devota all’artigianato, ora anche a carattere “terapeutico”.

Nelly Barrilà: “Un bugiardino per ogni prodotto”

Nelly, raggiunta da Tempostretto, ha spiegato l’evoluzione del suo laboratorio: “Dal settembre 2022 a oggi l’attività è andata sempre meglio. Ormai mi occupo interamente di artigianato e adesso ogni prodotto ha una sorta di bugiardino, come quello dei farmaci, dove ci sono scritte le indicazioni sia sulla composizione, sia sulla posologia. Scriviamo per chi va bene, chi dovrebbe usarla, e ci sono gioielli dedicati ai segni zodiacali con i cristalli che veicolano le energie di ogni segno. Ogni oggetto ha una sua terapia. Parliamo sempre di pezzi unici e ispirati per il 90 per cento alla Sicilia, tanto che ce li richiedono ovunque, come già succedeva oltre un anno fa”.

Dall’estero allo studio dietro ogni prodotto artigianale

“Continuiamo a vendere molto all’estero – ha proseguito poi l’artigiana -. In America sono arrivati anche i peluche realizzati a mano da mia madre. Mi piace entrare in contatto con realtà come la mia, perché questi capisco che non siano prodotti per tutti. Molti clienti vengono qui alla ricerca di regali particolari, ad esempio. C’è chi sceglie un prodotto simile per celebrare un successo, o per un augurio di un nuovo inizio”. E dietro c’è molto studio: “La differenza la fa la scelta del tema e del colore. Ho studiato la cristallo-terapia e la cromo-terapia: ogni colore, ogni aspetto, ogni cristallo, ha un suo significato. Spesso prima di acquistare un regalo per una persona mi faccio spiegare proprio il profilo e il momento che questa sta vivendo, per scegliere il prodotto giusto”.

Nelly: “Mi pento di non aver iniziato prima”

Nelly non si fermerà: “Già mi basterebbe continuare così, ma vorrei che sempre più persone si avvicinassero a realtà simili. Ho sempre detto che chi compra da me ha una sensibilità diversa, perché deve essere predisposto a capire cosa c’è dietro un lavoro simile. Spero che sempre più uomini e donne possano capirlo”. Al di là delle difficoltà, l’artigiana ha raggiunto il proprio obiettivo e coronato il proprio sogno: “I momenti di scoraggiamento non mancano mai, soprattutto perché le spese di un’impresa sono tante. Ma ho tanta passione e mi sono pentita soltanto di una cosa: di non aver iniziato prima per la paura di non riuscire. Continuavo a trascinare situazioni vecchie che avrei dovuto chiudere prima. Non so dove arriverò, ma ci provo e ci credo”.