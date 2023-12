"Il mio vicino Totoro" di Miyazaki sabato e domenica al Cineclub dei Piccoli - Tempostretto

Il Cinema Lux e Tempostretto offrono biglietti omaggio per tutti i bambini

MESSINA – Dopo la proiezione del film “Il castello nel cielo”, la rassegna di 4 titoli prodotti dallo Studio Ghibli e rimasterizzati in 4K da Lucky Red dal titolo “Il meraviglioso mondo di Hayao Miyazaki” prosegue con il secondo appuntamento. Sabato 2 e Domenica 3 dicembre, alle ore 16.30 “Il mio vicino Totoro”, uno tra i più iconici e immaginifici capolavori del Maestro giapponese, fanciullesco inno al potere della fantasia e al rispetto della natura. Per l’occasione, il Cinema Lux e Tempostretto offrono biglietti omaggio per tutti i bambini. La proiezione è consigliata dai 4 anni in su. Non occorrono prenotazioni.

Il film

Il mio vicino Totoro è un film d’animazione diretto da Hayao Miyazaki. Le sorelline Satsuke e Mei (11 anni la prima, 4 la seconda) si trasferiscono insieme al padre in una nuova casa, in campagna, in attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche: dai nerini del buio, spiritelli della fuliggine che occupano le vecchie case abbandonate, visibili solo agli occhi dei bambini.

Il Cineclub dei Piccoli

Il Cineclub dei Piccoli nasce dalla collaborazione tra l’omonimo festival cinematografico e la sala del centro cittadino gestita dal Cineforum Orione.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di proporre una programmazione cinematografica stabile per l’infanzia, con contenuti che uniscano l’aspetto dell’intrattenimento a quello formativo e con accesso ad un costo contenuto.

Avvicinare i bambini alla fruizione dei film in sala cinematografica, veicolare la visione su grande schermo, proporre narrazioni di grande impatto spettacolare ma anche di alto valore formativo, dare valore soprattutto alle produzioni europee di cinema di animazione sono i principi su cui si fonda la proposta fortemente voluta da Francesco Torre, direttore del Cineclub dei Piccoli e responsabile della programmazione del Cinema Lux.

Articoli correlati