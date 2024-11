“Il misterioso cammino dell’anima” alla Biblioteca regionale

La presentazione del libro del professore Marcello Aragona venerdì 22 novembre a Messina

MESSINA – Si terrà venerdì 22 novembre, alle ore 17:30, presso la sala lettura della Biblioteca regionale universitaria “G. Longo” di Messina, la presentazione del libro “Il misterioso cammino dell’anima: come i pioppi, sulla soglia dell’infinito e oltre”. Appuntamento in via I Settembre.

Aragona racconterà il suo percorso medico e spirituale incentrato sul fatto che “vivere in armonia con la propria anima può portare alla felicità, alla salute e alla prosperità, mentre ignorarla può ingenerare dolori e un’angosciosa prospettiva di esistenza”.

L’immagine di copertina propone l’autore che abbraccia un pioppo ed è uno dei tre alberi a cui è particolarmente affezionato. Così li descrive nel testo: “3 pioppi, maestosi, antichi custodi di una campagna incantata, vegliano da secoli, silenziosamente, sui movimenti confusi del territorio, dell’ambiente e degli uomini, che alacremente provano a vivere la loro vita, in sinfonia con la Natura, cercando affannosamente di ricavarne il sostentamento per la famiglia. Progressivamente, però, prevale la frenesia del tempo, la sete di potere, e la sofferenza, bloccando la spinta dell’anima a realizzare le proprie

potenzialità. Loro sono la soglia! Il confine tra mondi non miscibili! E noi da quale parte stiamo?” e prosegue “ Ma la vita è una partita che si gioca nel campo della coscienza! Ci affanniamo fuori e soffriamo dentro”.

Marcello Aragona, oncologo e psicoterapeuta

Marcello Aragona è medico, già professore aggregato di Oncologia medica (MED/06), Psicoterapeuta, ha praticato la psicoterapia ad indirizzo transpersonale, presso l’Uoc di Oncologia Medica con Hospice, Dipartimento di Patologia Umana Detev, del Policlinico Universitario di Messina.

Ha scritto oltre 250 pubblicazioni scientifiche ed è presidente dell’Associazione Unità di Medicina Transpersonale, che ha costituito insieme alla moglie, e di Coordinatore del gruppo di Psicosintesi di Messina, aggregato al centro di Catania dell’Istituto Nazionale.