Il narcotraffico tra Giostra e la Calabria, c'è un nuovo pentito al processo Impasse - Tempostretto

Uno degli arrestati vuota il sacco e sui contatti con i calabresi rivela...

MESSINA – Colpo di scena al processo nato dall’operazione Impasse sul traffico di droga tra Giostra e la Calabria: c’è un nuovo pentito, che ha raccontato molto agli investigatori su come la roba arrivasse a Messina anche durante il lockdown, confermando i nomi di chi gestiva gli affari, secondo l’Accusa in mano alla famiglia Cuscinà, i fornitori calabresi e svelando altri dettagli del tutto inediti.

Si tratta di Nicola Mantineo, una vecchia conoscenza delle forze dell’Ordine anche lui coinvolto nella retata scattata a fine dello scorso anno. Quando la Guardia di Finanza gli ha notificato l’arresto per il coinvolgimento nell’inchiesta, Mantineo aveva già una lunga fedina penale per fatti di droga. Ora ha “vuotato il sacco” e ha riempito parecchi verbali.

Alcuni sono ancora top secret, altri sono stati presentati in aula, ieri mattina, all’udienza preliminare per i quasi 60 indagati chiamati in causa. La Procura li ha depositati agli atti del fascicolo, in un’aula gremita dai tanti imputati, gli avvocati difensori, i parenti degli arrestati presenti. L’atmosfera si è subito scaldata ma tutto è andato avanti regolarmente e i legali hanno chiesto un rinvio per poter prendere visione delle nuove dichiarazioni.

Agli atti ci sono già le dichiarazioni di un altro pentito, Gianfranco Bonanno, noto narco trafficante in grado di tenere le fila dei rapporti tra diversi gruppi di spacciatori messinesi e i grossi fornitori calabresi. E’ stato lui a mettere sulla pista giusta gli investigatori ed è lui il principale accusato dei Cuscinà.

leggi qui La droga di Topo Gigio e la foto della coca su Sky