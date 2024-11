Il nuotatore messinese Marchello conquista due medaglie a Riccione

L'ex Ulysse ai campionati italiani invernali conquista l'argento nei 1500 stile libero e il bronzo negli 800 metri

RICCIONE – Insieme ad Emma Arcudi, unica tesserata con una società messinese, era presente a Riccione anche Davide Marchello. L’unico nuotatore messinese quindi nato in riva allo Stretto al campionato italiano invernale, la manifestazione ha raccolto i migliori nuotatori italiani molti dei quali oltre che dei titoli nazionali erano alla ricerca dei pass per il campionato mondiale in vasca corta di metà dicembre.

Davide Marchello, cresciuto nell’Ulysse e ora tesserato con l’Esercito, in particolare era impegnato nello stile libero nei 200, 400, 800 e 1500 metri. Da mezzo fondista qual è ha brillato maggiormente nelle distanze più lunghe conquistando l’argento nei 1500 stile libero col crono di 14’42″05 e il bronzo negli 800 stile libero con il crono di 7’42″53.

Immagine in evidenza Andrea Staccioli Inside / DBM