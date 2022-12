Il palo abbattuto a Salice, ripristinati i cavi e la linea telefonica - Tempostretto

La frazione era isolata da giorni, non funzionando né Internet né telefoni fissi

MESSINA – Tutto risolto a Salice, non più isolata nelle comunicazioni. Sabato 3 dicembre un palo della Tim abbattuto dal vento ha, in prima battuta, rischiato di colpire le auto in transito sulla strada provinciale. E poi isolato la frazione, tanto che fino alla mattina del 6 dicembre telefoni fissi e rete internet non hanno funzionato.

La Tim, “grazie all’intervento del responsabile Nino Ciraolo e del commissario della Polizia municipale Giovanni Giardina, ha ripristinato i cavi e la linea telefonica è tornata a funzionare – spiega la consigliera comunale Antonella Feminò -. Un sentito ringraziamento a loro, che con grande buon senso e risposta immediata hanno risolto la situazione”.

Il palo a Salice

Tempostretto aveva segnalato l’emergenza nei giorni scorsi.

