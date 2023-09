Il paradosso dell'orsa Amarena, l'umanità a due velocità degli italiani - Tempostretto

Amarena commuove gli italiani, sempre più razzisti e omofobi. Sarà che quando non siamo condizionati siamo capaci di amore più inclusivo?

Amarena commuove gli italiani, interessati alla sorte dei suoi cuccioli più che agli ultimi salassi delle bollette. Su Google sono 16.190.000 i risultati sull’orsa uccisa. La condanna per il suo assassino è unanime nel Paese.

Che l’amore degli italiani cresca è chiaro. Nel 2023 il 32,7% dichiara di avere un animale domestico (Eurispes), mentre già nel 2021 la spesa delle famiglie dedicata ai pet è arrivata a quasi un miliardo, (960 milioni), contro gli 858 milioni del 2019 (Ragioneria generale dello Stato).

La sottoscritta non è immune dal fenomeno e, non paga della gatta in casa e la colonia felina condominiale in cortile, ha adottato una cagnolina. Ebbene, il mio mondo è cambiato. Gli automobilisti rallentano a chilometri per lasciarci attraversare con un gesto da cavalieri d’altri tempi. All’ingresso dei supermercati il carrello col cartone arriva senza neppure avere il tempo di chiederlo. L’altra mattina uscendo da un autogrill un avventore in ingresso è tornato indietro lasciandoci il passo. “Scusi , ci mettiamo da parte subito – dico pensando che la presenza della cagnolina l’abbia urtato”. “Nooo – mi fa lui – tengo la porta proprio per lei. E’ femminuccia vero? Come si chiama?”.

Sono gli stessi automobilisti che fino a ieri minacciavano di arrotarmi anche sulle strisce? Le stesse persone che mi strattonano entrando e uscendo dagli esercizi commerciali e uffici? Gli stessi addetti ai carrelli che fino a ieri me li indicavano da lontano col solo cenno del mento, se non sbuffando infastiditi? Gli stessi messinesi inferociti dai cordoli?

Sono gli stessi italiani, quelli della crescente spesa per i pet, quelli che si straziano per la fine di Amarena, tra i quali l’odio, la violenza, l’omofobia sono in crescita vertiginosa?

La violenza sessuale nel 2023 è in aumento. Il solo Policlinico “Paolo Giannacone” di Palermo racconta, nei primi mesi dell’anno, di 12 casi in più rispetto a tutto il 2022. Per non farla lunga, su omofobia, episodi di odio razziale, percezione della sicurezza rispetto agli stranieri, vertiginosa crescita delle fake news sul tema e propagandistici consiglio i rapporti Censis dal 2018 ad oggi.

Amarena muore in modo tragico e tutti noi piangiamo. Noi che di animali in casa ne abbiamo ormai almeno un paio in casa. Bambini piccolissimi, ragazzini appena adolescenti, uomini disperati e madri in difficoltà muoiono in mare a grappoli, nella traversata del Mediterraneo, e non ce ne importa un fico secco.

E’ vero, le “ggenti” ci danno molti più motivi per averne abbastanza, degli altri. Ma sono comunque più simili a noi di qualunque altro essere. O no?

Un paradosso che fatico a spiegarmi. Mi piace pensare però che quando gli italiani ragionano col cuore e la mente libera tracciano rotte di amore trasversale a tutte le etnie e razze animali sulla terra ed è solo chi fomenta l’odio e le paure a fini propagandistici a piegare così tanto la traiettoria. Mi piace pensarlo, nella speranza che la nostra umanità non sia ancora morta ma solo appannata.