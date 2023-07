Il parcheggio negato in un locale. "Nessuna attenzione per mio figlio in carrozzina" - Tempostretto

Un padre racconta l'esperienza sulla litoranea, a Messina: "Non c'era un posto riservato ai disabili e il proprietario non ci ha considerati"

MESSINA – Niente spazi auto riservati a chi ha una disabilità. Un padre descrive la sua disavventura. “Voglio raccontare la mia storia perché non è giusto che nel 2023 accadano queste cose. E poi si parla d’integrazione per le persone con disabilità… Nella sera di ieri, 29 luglio, io, mia moglie, mia figlia di due anni e il nostro bambino di sette, che ha una disabilità motoria, siamo andati in un noto locale messinese sulla litoranea. Il locale ha un ampio parcheggio ma non ne ha uno riservato ai disabili. Da qui una discussione con l’addetto al parcheggio. Alla fine, si era convinto a farci parcheggiare vicino a un’altra auto e, in caso di necessità, l’avrei spostata. Ma qui arriva il meglio, anzi il peggio, perché è sopraggiunto il proprietario. Nonostante avesse un posto riservato, non l’ha voluto cedere, né era disponibile a trovare un’altra soluzione. Da qui la scelta mia e di mia moglie di andarcene”.

Aggiunge il genitore: “Ho anche detto al proprietario che lo avrei raccontato ai giornalisti e lui ha risposto: “Sì, voglio vedere…”. A quel punto, proprio mentre stavamo andando via, il parcheggiatore ci ha richiamato, dicendoci non preoccuparsi del posteggio: Metta in vista in auto il numero del cellulare e la richiameremo, se servirà. Allora, seppure amareggiati, siamo entrati nel locale ma il proprietario non ha avuto alcuna attenzione e sensibilità nei nostri confronti e sopratttutto nei confronti di un bambino in carozzina. Sono senza parole”.

La fotografia in evidenza è di repertorio e non ha attinenza, se non simbolica, con la storia.

