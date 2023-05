Troppi automobilisti non riescono proprio a metabolizzare il fatto che il marciapiede serve ai pedoni

Segnalazione WhatsApp al 366.8726274: “Complimenti a cosa siamo arrivati con la fantasia: viale Regina Elena 372”.

Troppi automobilisti messinesi ancora non metabolizzano il fatto che il marciapiede è riservato ai pedoni. Una mentalità dura a cambiare che crea disagi ancor più intollerabili quando, come in questo caso, coinvolgono bambini.