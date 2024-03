Il Pd: “Croce si dimetta per tutelare le istituzioni”

Il coordinamento provinciale: "Sul conflitto d'interessi e incompatibilità di cariche avevamo ragione noi"

MESSINA – Sull’arresto di Maurizio Croce interviene il coordinamento provinciale del Partito democratico. Ecco la nota: “I fatti alla base dell’indagine della Guardia di finanza in cui risulta coinvolto, tra gli altri, il consigliere ed ex candidato sindaco del centrodestra dimostrano quello che il Partito democratico di

Messina ha sempre sostenuto. Ovvero l’evidente conflitto di interessi e conseguente incompatibilità tra le

due cariche di consigliere comunale e di soggetto attuatore”. Al pari del presidente del Consiglio comunale, Nello Pergolizzi, anche il Pd messinese auspica le “dimissioni”. E non solo dall’aula di Palazzo Zanca ma “da tutte le cariche ricoperte”.

Aggiunge il coordinamento provinciale del Pd: “Inoltre, sull’incompatibilità si è espressa anche l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con due pareri del maggio 2023. Queste circostanze, per quanto lapalissiane, non hanno convinto i consiglieri comunali di centrodestra, i quali hanno bocciato la relativa delibera avente ad oggetto la decadenza del consigliere Croce, attesa la sopravvenuta ineleggibilità e conseguente incompatibilità. È evidente ai più che l’intenzione del legislatore nazionale e regionale è quella di evitare situazioni di conflitti di interesse come questa”.

“Una confusione di ruoli e la segnalazione inascoltata da Schifani”

E ancora: “Oggi il tema dell’incompatibilità del consigliere Croce può apparire un fatto secondario rispetto all’impianto accusatorio (ferma restando la presunzione d’innocenza, n.d.r.) emerso dall’indagine. Ma, invero, proprio il rispetto delle normative richiamate, nel solco dei principii costituzionali di trasparenza e imparzialità, garantisce dalle disfunzioni ora emerse. Va evitata la confusione dei ruoli: l’essere contemporaneamente il controllore e il controllato. Avevamo pù volte segnalato il problema al presidente della Regione Schifani. Segnalazione rimasta inascoltata”.

Il centrodestra faccia un esame di coscienza

“Si conclude così la nota di Sud chiama Nord: “Sulla vicenda giudiziaria ci affidiamo totalmente alla magistratura. Tuttavia, la gravità delle accuse impone una presa di coscienza da parte delle forze politiche e in particolare da parte della coalizione di centrodestra, con comportamento diretti a preservare l’istituzione. Rragione per la quale riteniamo doverose e indifferibili le dimissioni del dottor Croce da tutte le cariche ricoperte”.

