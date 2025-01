Il Pd siciliano si chiude nel proprio recinto, niente modello Schlein

A differenza della scelta della leader nazionale, saranno solo gli iscritti a eleggere il nuovo segretario regionale. E i Democratici non si rilanciano mai

Niente primarie aperte ai simpatizzanti. Saranno solo gli iscritti del Partito democratico a eleggere il nuovo segretario regionale. Con 69 favorevoli, 4 i contrari e 4 gli astenuti, ieri a Palermo l’uscente Anthony Barbagallo (nella foto) ha visto prevalere la sua linea politica. E le cronache giornalistiche dell’Assemblea raccontano, al di là dei numeri, di un clima infuocato e di accuse pure al responsabile nazionale organizzativo del Pd, Igor Taruffi. Di sicuro, se qualche segnale di risveglio a livello nazionale si è avuto con la segretaria Elly Schlein, seppure ancora insufficiente, il Pd siciliano sembra condannarsi al’eterna irrilevanza.

Non è stato nemmeno elaborato il fallimentare passaggio della candidata alla presidenza della Regione Caterina Chinnici a Forza Italia. Di insuccesso in insuccesso, di fallimento in fallimento, il Pd siciliano non viene rianimato mai.

Perché non fare in Sicilia le primarie sul modello dell’elezione di Schlein?

Allora, sul modello dell’elezione di Elly Schlein, poteva essere una buona idea aprire le primarie, per la scelta della segreteria regionale, al popolo sfiancato della sinistra. Farlo partecipare per ridare un po’ di entusiasmo a chi è deluso da anni e anni di politica che non decolla mai. Nel frattempo, il centrodestra appare una corazzata che nulla riesce a scalfire.

Così, chi si aspettava un segnale d’apertura dal Pd siciliano, ancora una volta, rimarrà deluso. La rifondazione Dem, nell’Isola, è rimandata a data da destinarsi e non basterà eleggere, nelle “segrete stanze”, un nuovo segretario regionale.

