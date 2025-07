“Il ponte è militare o civile? Tocca al governo stabilirlo”

"Invece del ponte" insiste: "La Commissione europea chiede alle autorità italiane di pronunciarsi". E la strategia bellica lascia perplessi

di Marco Olivieri

“Chiariamo: la Commissione europea non ha dato alcun “disco verde” per la classificazione militare

del ponte sullo Stretto di Messina. Il portavoce della Commissione ha dichiarato perentoriamente:

“Spetta alle autorità italiane valutare se lo scopo principale del ponte sia militare o civile”. Il concetto di “scopo principale” è determinante. Per essere considerata militare, un’opera deve essere pensata, gestita e utilizzata prioritariamente dalle forze armate, come accade per gli ospedali militari, che operano in strutture militari e sotto comando militare, e occasionalmente e senza uso prevalente sono destinati a funzioni civili”. A sostenerlo è l’associazione “Invece del ponte”.

Continua la nota: “Il ponte, al contrario, è stato progettato, promosso e appaltato come infrastruttura civile, con gestione affidata a un General Contractor privato orientato al traffico commerciale e passeggeri. Le forze armate non sono mai state coinvolte nella progettazione e, quando hanno espresso giudizi, hanno definito “vulnerabile”, costoso e insostenibile il progetto di un ponte sospeso sotto il profilo della difesa. La presunta valenza militare è emersa solo di recente, in un tentativo strumentale e poco credibile di giustificare l’opera o aggirare i vincoli europei e Nato. Si tratta di una narrazione priva di fondamento. Attribuire oggi al ponte uno “scopo militare principale” sarebbe una forzatura inaccettabile, destinata a essere smentita dai fatti e contestata nelle sedi opportune”.

“Il ponte infrastruttura strategica militare? Un’attribuzione postuma e posticcia”

Sono molti gli elementi che rendono perplessi sulla scelta del ponte come opera militare strategica. Di recente, su Tempostretto, così si è espresso l’avvocato Nicola Bozzo: “il concetto di infrastruttura strategica ha una sua portata, una sua autonomia e una sua logica. Per cui non può attribuirsi in maniera postuma e posticcia all’opera qualunque altro significato, qualunque altro senso e qualunque altra finalità eterogenei rispetto alla ragione costitutiva dell’opera stessa, come goffamente è stato fatto proprio nel report Iropi (Motivi imperativi di rilevante interesse pubblico), adducendo ragioni di ogni sorta: dalla siccità al transito delle truppe Nato, quasi non si avesse l’autorevolezza necessaria per legittimare in sé questo intervento infrastrutturale e quindi, tentando di carpire, seguendo un po’ l’aria del tempo la benevolenza dell’Unione europea”.

La Giunta Caminiti chiede garanzie sulle soluzioni alternative e l’impatto ambientale”

In più, ha osservato la Giunta Caminiti,, di Villa San Giovanni: “La mancanza della valutazione dell’alternativa zero, così come la mancata prospettazione e valutazione delle altre soluzioni alternative (a priori scartate) compromette la decisione resa. Gli atti del progetto devono essere rimessi alla Commissione europea, l’unica titolata ad autorizzare mitigazione e compensazioni, dal momento che la commissione Via Vas (Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica) non ha escluso effetti negativi sui siti Natura 2000. Continuiamo a sostenere con forza che l’approccio corretto al progetto ponte deve essere quello tecnico-scientifico, per cui sia fugato ogni dubbio sulla fattibilità dell’opera, sulla sua sostenibilità economica, sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio quale valore costituzionalmente garantito”.

La Sicilia al centro degli scenari di guerra

Mentre assistiamo al disastro politico e strategico dell’Europa, e il mondo è governato da personalità prive di ogni scrupolo, ad alimentare nuove inquietudini sono le dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto: “La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l’unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri” (fonte Ansa).

“L’elmetto” al ponte sullo Stretto

Invece di pensare a una difesa europea comune, e a una politica all’altezza sul piano diplomatico, si insiste in una deriva nazionalista e l’Italia ci tiene a coltivare un rapporto privilegiato con l’America di Trump. Nel frattempo, per la gioia di Vannaccci e company, è stato messo l’elmetto pure al ponte sullo Stretto.

