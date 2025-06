Com’è lontana l’Europa baluardo di democrazia dalla Conferenza di Messina

Le parole del ministro Tajani ieri a Palazzo Zanca ("Contro l'Iran Israele agisce per autodifesa") confermano che si continua a procedere verso il disastro

di Marco Olivieri

MESSINA e TAORMINA – Europa., dove sei? Poche celebrazioni sembrano così prive di senso come quelle della Conferenza di Messina e Taormina, in corso fino al 20 giugno, a 70 anni dal celebre avvenimento con al centro il ministro Gaetano Martino e la città dello Stretto. Ieri a Palazzo Zanca le parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani sembrano confermare questa sensazione: “Israele sta esercitando il diritto di autodifesa contro le violazioni dell’Iran”.

Se il mondo è in fiamme, le celebrazioni delle radici dell’Europa perdono di significato

In sostanza, ormai da tempo, l’Europa ha rinunciato a un ruolo di baluardo di democrazia e civiltà per assecondare il costante procedere verso nuovi disastri e rischi mondiali legati alle guerre. Politica e diplomazia non albergano in Germania, come in Italia, e le celebrazioni di Messina e Taormina rappresentano una sorta di orchestrina che suona mentre il mondo è in fiamme.

Se la voce autorevole di Papa Francesco rappresentava un elemento dissonante in un mondo politico caratterizzato dai Trump, Putin, Netanyahu, Orbán e Erdoğan, il modello mondiale dominante sembra quello della post democrazia. Si mantengono i riti formali democratici ma sempre più svuotati di senso. Intanto, i rapporti di forza e la violenza risultano il comportamento prevalente per la risoluzione delle relazioni internazionali.

Benvenuti nel Far West, tra Gaza., Kiev, i naufragi nel Mediterraneo e gli altri orrori nel mondo.

