“Il Ponte non ruberà l’acqua ai messinesi. Anzi ci saranno nuovi pozzi per la città”

L'ingegnere Lucangeli, della Stretto di Messina: "Benefici per la città grazie a un collegamento da Tremonti a Torre Faro"

MESSINA – Oggi commissione Ponte con all’ordine del giorno “l’approvvigionamento idrico dei cantieri”. In auduzione gli ingegneri Gioacchino Lucangeli e Daniele Scammacca, della società Stretto di Messina. Ha sottolineato Lucangeli: “Abbiamo illustrato in commissione i nostri studi. Il fabbisogno idrico dei cantieri non impatterà con le attuali forniture della città di Messina. Il ponte non ruberà l’acqua ai messinesi. Il contraente generale (il consorzio Eurolink, n.d..r.) ha portato avanti uno studio sui dettagli dei cantieri. E ciò ha permesso di definire le lavorazioni all’interno e i fabbisogni. In particolare, quelli idrici legati alle maestranze e ai lavori. Per ogni singolo cantiere, è stato stimato un fabbisogno per un totale di 67 litri al secondo. E qual è la soluzione che garantisce questo fabbisogno? Il contraente ha studiato varie soluzioni, come quella relativa alla costruzione di nuovi pozzi, di dissalatori o il trattamento di acque reflue”.

Ha specificato l’ingegnere Lucangeli durante la seduta della commissione presieduta da Pippo Trischitta: “La soluzione indicata come ottimale è quella della realizzazione di pozzi nella fascia jonica. E il collegamento per 11 chilometri, con una dorsale, dal serbatoio Tremonti a Torre Faro. Questa soluzione porterà un apporto idrico di circa 160 litri al secondo. E che, confrontandolo con i 67 necessari per i cantieri, oltre a garantire tale fabbisogno, fornisce un surplus a disposizione, anche durante l’esecuzione dei lavori, della città di Messina. Il tutto deve essere legato all’efficientamento della rete di distribuzione che attualmente ha numerose perdite“.

“I pozzi rimarranno a disposizione della città”

Il “surplus” annunciato dall’ingegnere è di circa il 10% del fabbisogno della città e sarà messo a servizio della rete idrica. “A fine lavori questi pozzi e tutto quello che verrà realizzato rimarranno a disposizione della città. Ci vorranno dodici-quindici mesi per realizzare il collegamento. Sono opere di una certa consistenze. E si comincerà subito. Perché non i dissalatori? Si è scelta questa soluzione per una questione di tempi. Le procedure autorizzative potevano portare a un loro allungamento”, ha aggiunto l’ingegnere.

Cantieri logistici e operativi

A sua volta, l’ingegnere Daniele Scammacca, sempre della società Stretto di Messina, ha parlato anche dei cantieri logistici. Ovvero dei veri e propri villaggi dove alloggeranno gli operai con mense, dormitori, uffici. E ha accennato pure ai cantieri operativi con mezzi di cantiere, officine, zone per la depurazione delle acque e tutto ciò che serve agli stessi cantieri. Quindi servirà l’acqua potabile nel primo caso; non potabile nel secondo. I depuratori consentiranno di riutilizzare l’acqua per usi non potabili, comenel caso delle strade. E ci saranno anche vasche per la raccolta delle acque meteoriche.

