“Il ponte sullo Stretto inutile e dannoso per Sicilia e Calabria”

Lo sostiene la Cgil. Botta e risposta con la società Stretto di Messina

“Non è il Ponte sullo Stretto, opera inutile e dannosa, l’infrastruttura necessaria a rilanciare lo sviluppo della Sicilia, della Calabria e dello stesso Mezzogiorno. Occorre un intervento dello Stato per costruire una programmazione mirata e coerente e disegnare un nuovo piano di sviluppo industriale”. È quanto dichiarano il segretario confederale della Cgil Pino Gesmundo e i segretari generali della Cgil Calabria, Angelo Sposato, e della Cgil Sicilia, Alfio Mannino.

I dirigenti sindacali sottolineano: “Il progetto lacunoso del Ponte, che ha come presupposto un’analisi costi-benifici irrealistica, comporterebbe gravi impatti ambientali, paesaggistici e naturalistici, determinati anche dall’enorme problematicità della gestione dei cantieri disseminati in tutta l’area, e che metteranno in crisi per anni le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni”. Vi è poi un ulteriore aspetto che rende lo rende “dannoso ancor prima di essere realizzato”, ossia “l’esecuzione di espropri di case, terreni, immobili di privati cittadini, investiti dai disagi e costretti a lasciare l’abitazione per andare non si sa dove e neppure con quale indennizzo”.

“Ecco le nostre priorità, altro che ponte”

Per Gesmundo, Sposato e Mannino “è un grave errore considerare la realizzazione del Ponte l’elemento strategico della modernizzazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Riteniamo invece prioritarie “la realizzazione dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che rischia di fermarsi a Romagnano; il completamento dell’elettrificazione e messa in sicurezza della ferrovia jonica Sibari-Reggio Calabria; il miglioramento del sistema di mobilità dell’area centrale dello Stretto; il completamento della Messina-Catania-Palermo e il raddoppio della Messina-Catania-Siracusa che continuano a procedere a rilento. Indispensabile è poi la messa in sicurezza del sistema autostradale Siciliano e Calabrese, portando a compimento la realizzazione dell’E90 (Ss 106), meglio conosciuta come la ‘strada della morte’”.

“Servono una nuova programmazione per Sicilia e Calabria”

Per i segretari della Cgil “è essenziale riaprire una nuova stagione di programmazione per le due regioni, le cui potenzialità di sviluppo socio economico sono frenate dall’involuzione delle politiche messe in atto dal governo nazionale e dai governi regionali, colpendo le popolazioni e indebolendo lo stesso sistema produttivo”. Tra queste, “la centralizzazione delle Zes, lo smantellamento del reddito di cittadinanza, la revisione del Pnrr che definanzia molte opere strategiche, il blocco del Fondo di sviluppo e coesione e la sottrazione di 2.100 milioni alle due regioni, lo svuotamento del Fondo perequativo infrastrutturale. Tutto in una logica neocentralistica che annulla il ruolo della autonomie, soprattutto dei Comuni”.

“Serve un piano industriale per Sicilia e Calabria”

“Occorrono un piano industriale di sviluppo per le due regioni – proseguono – che incentivi la produzione di energia, con investimenti nelle rinnovabili e portando a compimento le bonifiche dei siti contaminati; una politica dei trasporti che privilegi il trasporto pubblico locale e regionale; inhterventi radicali che affrontino decisamente le problematicità inerenti il dissesto idrogeologico e l’endemico disservizio della rete idrica”.

“Le ingenti risorse finanziarie disponibili tra Pnrr, Pnc, Fondi strutturali europei, Fondi nazionali vanno spese nei tempi dovuti e in modo corretto e trasparente, sottraendole al pericolo di una gestione clientelare che possa aprire il varco a fenomeni corruttivi e di penetrazione delle mafie nel sistema degli appalti pubblici”, aggiungono infine. Su tutte le questioni evidenziate – concludono Gesmundo, Sposato e Mannino – è indispensabile esercitare un’attenzione continua che promuova un controllo sociale assieme alla capacità di mobilitazione e d’iniziativa del movimento sindacale”.

Alla nota della Cgil ha replicato la società “Stretto di Messina”.

