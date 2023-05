Il professore Gambino consigliere per il ministro della Protezione civile Musumeci - Tempostretto

I temi ai quali Gambino sarà chiamato a dare un significativo contributo tecnico-scientifico riguarderanno principalmente la redazione dell’importante “Piano del mare”

MESSINA – Il professore Claudio Gambino, associato di Geografia presso il Dipartimento di studi classici, linguistici e della Formazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, è stato nominato Consigliere del

ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. L’importante e prestigioso incarico per il docente messinese, già presidente regionale dell’Associazione italiana insegnanti di geografia (Aiig), presidente del Distretto turistico regionale “Dea di Morgantina” e promotore della “Dmo Sicilia centrale”, è un ulteriore segnale di come, anche nel nostro Paese, così come avviene da tempo in altre parti del mondo, il ruolo della geografia e dei geografi si accrediti, con sempre maggiore frequenza e per specifiche competenze tecniche, al servizio del contesto politico-istituzionale.

I temi ai quali Gambino sarà chiamato a dare un significativo contributo tecnico-scientifico

afferiranno, principalmente ma non esclusivamente, alla redazione dell’importante “Piano del mare”

e saranno prioritariamente indirizzati alle politiche educative e a potenziali azioni sostenibili volte a

valorizzare la dimensione economica, ambientale e sociale derivante dai diversi segmenti turistici

legati al mare. “Sono particolarmente grato e onorato di poter fornire, anche in queste veste, il mio

apporto professionale da geografo, sempre nell’interesse e al servizio del territorio – ha affermato

Gambino -. Ringrazio il ministro Nello Musumeci per la stima e la fiducia riservatami”.