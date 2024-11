Il professore Sebastiano Gangemi nuovo presidente della Siaaic

Il direttore di Allergologia e Immunologia clinica e ordinario di Medicina interna all'Unime è stato eletto per il biennio 2027-2028

MESSINA – Sebastiano Gangemi, professore ordinario di Medicina interna dell’Università di Messina, direttore dell’unità operativa di Allergologia e immunologia clinica e delegato rettorale per i Rapporti con gli enti di ricerca, è il nuovo presidente della Siaaic per il biennio 2027-2028. Si tratta della Società italiana di allergologia, asma e immunologia clinica, che al recente congresso nazionale a Roma ha eletto Gangemi, che è anche referente italiano per lo Statuto e il Regolamento della società.

La (SIAAIC), che associa circa 2mila allergologi e immunologi clinici del mondo universitario, ospedaliero e delle strutture territoriali, è la più prestigiosa e antica Società di Allergologia e Immunologia Clinica Italiana facente parte della Wao (World Allergy Organization) e della Eaaci (European Academy of Allergy and Clinical Immunology) con le quali collabora sul piano societario e scientifico.

Già Tesoriere e facente parte del Comitato Esecutivo Nazionale della SIAAIC da due mandati, il Prof. Gangemi, è uno dei maggiori esperti di Intelligenza Artificiale applicata al campo biomedico (in particolare nelle malattie immuno-mediate e nelle interazioni uomo-ambiente) e del coinvolgimento del network citochinico nelle malattie immunologiche e da diversi anni è inserito nella classifica dei World’s Top 2% scientists sulla base dei dati Elsevier e della Stanford University (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/7) e in quella dei Top Italian Scientists (http://www.topitalianscientists.org).