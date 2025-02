Il Pronto Soccorso del Policlinico aprirà a partire dal 17 febbraio

Sarà un'apertura progressiva con il trasferimento prima dei pazienti delle medicina d’urgenza e poi del pronto soccorso generale

MESSINA – Il pronto soccorso del Policlinico di Messina aprirà da “lunedì e martedì pomeriggio, in via progressiva, con il trasferimento prima dei pazienti delle medicina d’urgenza e poi del pronto soccorso generale”. Manca poco ormai all’apertura ufficiale del presidio all’ingresso del Policlinico G. Martino, inaugurato a fine gennaio (ma non aperto).

Oggi è stata simulata una maxi emergenza con l’applicazione del Peimaf, il Piano massiccio afflusso dei feriti. Un’esercitazione che ha visto coinvolto personale del pronto soccorso in una simulazione con 28 feriti arrivati in ospedale a seguito di una fuga di gas e al crollo della palazzina stessa. Uno scenario simulato che ha permesso di far capire quali siano le procedure previste nel caso di arrivo di un gran numero di feriti.