Il pronto soccorso di Milazzo a Barcellona? Scoppia la polemica

Non solo i consiglieri di minoranza, a Milazzo, sul trasferimento temporaneo del pronto soccorso. Il sindaco chiede adesso un consiglio straordinario

MILAZZO – Ha tenuto banco, nel corso delle ultime ore, la questione del trasferimento del pronto soccorso dell’ospedale Fogliani, a Milazzo, presso l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Un trasferimento di cui si era già discusso nelle scorse settimane, temporaneo e necessario ad eseguire interventi di potenziamento della struttura ospedaliera mamertina.

Sulla questione tornano ad intervenire i consiglieri di minoranza della città del Capo, che già in passato avevano auspicato un trasferimento temporaneo presso i locali dell’ex reparto di psichiatria. Una soluzione, quest’ultima, che parrebbe adesso essere stata accantonata nonostante quanto emerso lo scorso ottobre.

«Dopo le tante proteste fatte da noi consiglieri, con la richiesta di intervento del Presidente della Regione e le autorità Sanitarie Provinciali sembrava avessero accantonata l’idea di spostare il pronto soccorso -dichiara il consigliere Lorenzo Italiano- e appena qualche mese fa il Commissario dell’Asp Alagna ha assicurato alla cittadinanza che sarebbe stato adattato il reparto di psichiatria».

Italiano ha poi aggiunto: «Faremo di tutto, con i mezzi che abbiamo a disposizione e nell’esercizio dei nostri poteri, per tutelare l’interesse di tutti. Non ci faremo togliere il pronto soccorso neanche per un giorno. La struttura fornisce un servizio ad una grossa comunità, una collettiva di 100mila persone, come può spostarsi a Barcellona o solo immaginare di avere un solo pronto soccorso nell’arco di chilometri?».

Non solo a Milazzo, anche a Pace del Mela scoppia la polemica

Anche dal vicino Comune di Pace del Mela giungono dichiarazioni dal mondo della politica. La consigliera comunale Angela Musumeci in Bianchetti si è detta contraria all’ipotesi di un trasferimento temporaneo del pronto soccorso di Milazzo fuori dalla città.

«Solo chi non conosce il territorio con le sue fragilità può pensare di

trasferire il pronto soccorso di Milazzo a Barcellona Pozzo di Gotto -ha dichiarato la consigliera- Forse si dimentica che viviamo in un’area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito di interesse nazionale con un abnorme numero di cittadini con patologie ambientali. In alcune situazioni anche un minuto diventa decisivo per la vita di una persona. Forse si dimentica che le strade che collegano la Valle del Mela con Barcellona sono trazzere molto spesso affollate e quindi i tempi di trasporto si allungherebbero notevolmente».

La consigliera Musumeci ha quindi concluso invitando la politica del comprensorio ad intervenire sulla questione, al fine di scongiurare il trasferimento temporaneo del pronto soccorso di Milazzo.

Il sindaco Midili chiede un consiglio comunale straordinario

È delle ultime ore, infine, l’annuncio della richiesta di un consiglio comunale straordinario da parte del sindaco di Milazzo, Pippo Midili. Il primo cittadino ha richiesto la partecipazione dei vertici dell’Asp, della commissione sanità all’Ars e della deputazione regionale.

«Quando si parla di salute e di diritti all’assistenza -ha dichiarato Midili- dobbiamo tutti muoverci nella stessa direzione evitando qualsiasi tipo di strumentalizzazione. L’Amministrazione ha delle ipotesi da sottoporre nel corso del confronto in Aula a coloro che devono assumere scelte in materia di sanità e mi auguro che lo stesso faccia l’opposizione che sino ad ora ha soltanto urlato senza proporre delle soluzioni percorribili rispetto ad un intervento di ristrutturazione del pronto soccorso del “Fogliani” che non può essere più rinviato».

Midili ha quindi concluso confermando come il trasferimento del pronto soccorso di Milazzo a Barcellona sia solamente temporaneo: «Ritengo davvero paradossale che dopo venti anni di attesa finalmente si investano risorse per potenziarlo e qualcuno lanci il messaggio che ci sia l’intenzione di far scomparire il pronto soccorso da Milazzo. Una cosa inaccettabile visto, e sono certo tutti ne siano consapevoli, che le cose non stanno così e che l’ipotesi del trasferimento a Barcellona è solo temporanea».

