Il raduno bandistico per festeggiare il 240esimo anniversario della banda di S. Stefano di Briga

L'evento sabato 7 settembre con la partecipazione di altre tre bande

MESSINA – In occasione del 240esimo anniversario di fondazione, la banda musicale “V. Bellini” di Santo Stefano di Briga ha deciso di festeggiare con un raduno bandistico, inserito all’interno del programma dei festeggiamenti in onore della Madonna della Vena.

Oltre alla banda del villaggio, ci saranno anche la “S. Cecilia” di Santo Stefano Medio, la “G. Verdi” di Bordonaro e la “Città di Spadafora”. L’evento si svolgerà sabato 7 settembre, quando i corpi bandistici sfileranno per le vie del paese a partire dalle 17:30. La banda organizzatrice, ha invitato a partecipare alla sfilata anche gli “ex musicanti” e i bambini della scuola musicale in modo da rappresentare il passato, il presente e il futuro della banda. In conclusione del raduno, alle ore 21:30 in piazza Roma, le bande in formazione da concerto proporranno alcuni dei brani tratti dai propri repertori.