Il ritorno di Capuano, il suo Taranto prossimo avversario del Messina - Tempostretto

La squadra di Capuano sta vivendo un buon momento. Il Taranto in trasferta ha raccolto quattro punti, ma viene da tre risultati utili consecutivi

MESSINA – Appuntamento allo stadio “Franco Scoglio” domenica alle ore 12:30 quando il Messina ritroverà il suo ex allenatore Ezio Capuano, alla guida del Taranto. L’avventura dell’istrionico tecnico campano in riva allo Stretto durò giusto qualche settimane e si concluse proprio in questi stessi giorni di 12 mesi fa.

La collocazione in calendario gioca brutti scherzi a Capuano e tifosi biancoscudati, ma potrebbe giocarli anche al Messina, perché un’ulteriore sconfitta in casa, dove sembrava che la squadra riuscisse a fare punti, aggraverebbe ancor di più la crisi. Se pensiamo poi che è anche l’ultima giornata, e lo sarà naturalmente anche al ritorno, guardando al futuro Capuano potrebbe essere anche quello che all’ultima giornata potrebbe dare un dispiacere al Messina.

Prima di guardare al futuro meglio concentrarsi sul passato e presente. Perché negli ultimi precedenti il Messina ha un pareggio (0-0) e una vittoria contro i pugliesi, e proprio contro il Taranto, lo scorso anno in casa, i biancoscudati vincendo per 1-0 sancirono la loro salvezza nella categoria. Attualmente il Taranto viene da 3 risultati utili consecutivi, un pareggio e due vittorie. Il Messina invece ha ottenuto un solo punto nelle ultime sei gare.

Il momento del Taranto

I rossoblù hanno cominciato la stagione con Nello Di Costanzo in panchina, dopo 1 gol fatto e 7 subiti e l’ultimo posto in classifica la società decise di cambiare la guida tecnica. Arrivava dunque Capuano che dal penultimo posto della quinta giornata ha piano piano fatto risalire la squadra. Non una scalata netta, ma la squadra pugliese è stata brava a restare nel gruppone di fondo classifica e grazie a qualche punto strappato qui e là adesso si ritrova in 12ª posizione virtualmente salvo, pari punti con altre squadre attualmente in griglia playoff e più tre dalla zona playout.

Il ruolino di marcia del Taranto dice 7 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte (7 con Capuano). Pochi gol 17 totali (16 con la nuova guida tecnica) e 27 subiti (ma 7 “ereditati” della passata gestione). La squadra del tecnico salernitano si conferma una squadra che non segna molto ma subisce anche poco.

Il gioco degli avversari

Nel 3-5-2 con cui Capuano ha schierato il Taranto nell’ultima partita erano presenti: Vannucchi in porta, Evangelisti, Antonini, Manetta in difesa. Mastromonaco, Labriola e Romano a centrocampo, con sulle fasce Formiconi e Ferrara. Attacco affidato a Tommasini (3 reti) e Guida (capocannoniere con 4 gol).

In trasferta il Taranto ha racimolato solo 4 punti, ma proprio nell’ultima trasferta giocata ha trovato la prima vittoria contro il Pescara, sorprendendo al terza forza del campionato per 0-2. Un’inversione di tendenza che non fa ben sperare il Messina, ma soprattutto da non sottovalutare sarà il gioco “sporco” della squadra di Capuano che su un manto erboso, magari non in perfette condizioni, del Franco Scoglio potrebbe oltremodo agevolare gli ospiti.

