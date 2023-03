Il roccalumerese Fabrizio Puliatti eletto presidente nazionale Cioff Youth - Tempostretto

Rappresenterà l'Italia al Congresso mondiale delle organizzazioni dei festival del folklore

ROCCALUMERA – Dal 24 al 26 marzo si è svolta a Fiuggi la 40esima assemblea generale della sezione Cioff Italia (Consiglio Internazionale Organizzazione Festival del Folklore) che vanta una partnership con l’Unesco e raduna rappresentanti dei gruppi folklorici e organizzatori di rinomati festival da tutte le regioni italiane.

Alla plenaria hanno partecipato come ambasciatori della tradizione folklorica jonica i rappresentanti del Gruppo Folklorico Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo, gruppo di Roccalumera fondato nel 1965 e del Romolo Folk Fest, festival del folklore che dal 2018 si svolge durante il mese di settembre a S. Teresa di Riva.

Durante la giornata di sabato si sono svolte le elezioni del nuovo direttivo giovani Cioff Italia, sezione dedicata ai giovani membri di gruppi o festival del folklore tra i 18 e 30 anni. Il risultato delle votazioni ha decretato l’elezione di Fabrizio Puliatti a presidente nazionale Cioff Youth. Un motivo di grande orgoglio non solo per il gruppo dei Canterini e per tutta la comunità di Roccalumera, da breve insignita con il titolo di Città del Folklore, ma anche dell’intera riviera jonica messinese. Il nuovo presidente rappresenterà l’Italia al prossimo congresso mondiale 2023 che si svolgerà in Croazia e alla riunione settore Europa del Sud 2023 in Portogallo.

Fabrizio Puliatti

L’assemblea ha riservato un momento per riflettere sulla necessità di coltivare le tradizioni culturali a livello nazionale ed internazionale attraverso la collaborazione tra i membri del collettivo. Alla luce di ciò, è stata evidenziata l’importanza del folklore e delle tradizioni popolari come opportunità per scambi culturali con lo scopo di promuovere e favorire l’incontro, la conoscenza reciproca e la fratellanza dei popoli, contribuendo a valorizzare e salvaguardare le culture, le tradizioni e le varie etnie europee ed intercontinentali. Il folklore non ha colori né confini, salva le radici e unisce le comunità.