Roccalumera diventa "Città del Folklore", festa ed esibizioni all'Antica Filanda - Tempostretto

Il riconoscimento è stato conferito dalla Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp)

ROCCALUMERA – La Federazione italiana tradizioni popolari (Fitp) ha conferito a Roccalumera il riconoscimento di “Città del Folklore”. L’iniziativa della Consulta giovanile è andata a buon fine grazie alla richiesta ufficiale del Comune, che l’aveva fatta propria. La cerimonia di intitolazione è in programma domani alle 17,30 nei locali dell’Antica Filanda e vedrà la partecipazione della Fitp. La serata sarà impreziosita da una mostra fotografica e dalle esibizioni artistiche dei gruppi folcloristici di Roccalumera. L’iniziativa continuerà sabato con un incontro istituzionale in municipio. Tutti, a Roccalumera e nell’intero comprensorio, appresa la notizia, hanno voluto ricordare il grande impulso dato a queste attività dal “Padre del Folklore”, così riconosciuto dalla stessa “Fitp”, e unico detentore delle “chiavi della città” di Roccalumera, Melino Romolo, fondatore nel 1965 del gruppo “Canterini della Riviera Jonica”. Da lì è nata ogni attività folklorica roccalumerese, non ultimo il “Festival internazionale del folklore”, ideato da Melino Romolo e curato assieme al gruppo folkloristico da lui fondato (nelle prime edizioni) successivamente (fino alla XVIII edizione) portato avanti dall’Associazione culturale “Sicilia Mia”. Il sindaco Gaetano Argiroffi si è detto “entusiasta per l’importante riconoscimento ottenuto dal Comune. Ciò rappresenterà un ulteriore stimolo per coltivare le nostre tradizioni popolari e nello stesso tempo far conoscere il nome di Roccalumera nel mondo. Questo riconoscimento dà già fin da adesso, grandi opportunità ed incentivirà l’afflusso turistico, sollecitando l’impegno delle istituzioni”.