La segnalazione di un lettore: "Da tempo chiedo ad Atm di trovare una soluzione"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Voglio segnalare un problema spesso ignorato ma che provoca non pochi disagi. Si tratta dei tombini che ormai da anni fanno rumore di fronte a casa mia, in via La Farina. Sono della linea tranviaria Atm e nonostante mie e-mail, telefonate e segnalazioni, non vengono sistemati, in modo da attenuare il frastuono. A tutti gli effetti un disturbo alla quiete pubblica notturna”.