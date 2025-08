Il sì del Cipess al progetto definitivo del Ponte fa esultare “Rete Civica per le infrastrutture”

"Il ponte è uno straordinario numero di opere connesse"

MESSINA – Il sì del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ha fatto esultare anche la Rete Civica per le infrastrutture nel Mezzogiorno. L’avvocato Fernando Rizzo in una nota ha sottolineato come il progetto non sia “solo il ponte” ma uno “straordinario numero di opere connesse, comprendenti decine di chilometri di autostrada e ferrovia in gran parte in tunnel, una nuova stazione dell’alta velocità, l’ammodernamento della stazione centrale, tre nuove stazioni e la metropolitana Messina Reggio Calabria, tre nuovi svincoli autostradali, il completamento di diverse reti viarie cittadine, il piano di mitigazione ambientale che renderà verde il territorio antropizzato saccheggiato dei pantani di Ganzirri e Torre Faro”.

Rete Civica: “Lavorato per riavviare il progetto”

E ancora: “Rete Civica fin dal suo nascere ha lavorato affinché si riavviasse il progetto definitivo per come era stato approvato nel luglio del 2011 dalla Stretto di Messina spa, percorso poi incautamente interrotto dalla messa in liquidazione della società dal governo Monti nell’ottobre del 2012, con il trasferimento del miliardo già nel bilancio della società alla Tav dei Giovi della Genova Milano. Fin da subito avevamo chiesto con la remissione ‘in bonis’ della società, la soppressione del sistema di project financig per la difficoltà di reperire i fondi sul mercato finanziario proprio per la complessità dell’infrastruttura, con decine di opere e connessioni ancora più costosi del ponte medesimo. E di accedere per il reperimento dei finanziamenti sui fondi FSC che per decine di miliardi ogni sei anni, venivano dilapidati dalle regioni meridionali per mancanza dei progetti generali. Da integrare poi ai fondi FCE relativi ai progetti infrastrutturali di grande valore aggiunto per l’UE, come quelli di coesione delle reti transeuropee”.

La Rete Civica ha proseguito: “Nel frattempo i governi di sinistra da Letta a Renzi a Gentiloni hanno cassato tutte gli stanziamenti appostati nei bilanci dell’AV, cancellando la tratta Salerno Palermo. Neppure un euro era più previsto per le infrastrutture strategiche del Sud sotto Battipaglia, dove si fermava l’alta velocità. Solo grazie a questo governo si sono rilanciati dal dicembre 2022 gli investimenti in Sicilia e Calabria con allocazioni di risorse per 50 miliardi. Cifre mai viste a queste latitudini”

Rete Civica: “Ringraziamo Meloni, Siri, Salvini e Siracusano”

E infine: “Non possiamo non ringraziare il Governo Meloni, nel cui programma al secondo punto era previsto il ponte ed il completamento della rete ferroviaria trans europea sino a Palermo; il ministro Salvini per l’impegno e la dedizione non comune portata avanti, all’interno di un partito radicalmente trasformato nella sua base culturale; l’on. Armando Siri che è stato il nostro punto di riferimento nella evoluzione dell’on. Salvini nella visione di un collegamento stabile utile all’intero paese, e, dulcis in fundo la nostra deputata Matilde Siracusano che, spesso in solitudine, ha rappresentato la nostra visione già nella precedente legislatura giallo verde e poi giallo rossa, sollecitando i ministri De Micheli e Giovannini a ripristinare commissioni di studio per riposizionare l’opera strategica per la Sicilia ed il meridione tutto.

Adesso ricomincia un’altra storia e Messina, l’amministrazione ed i messinesi non devono farsi trovare impreparati ad un progetto che rivoluzionerà, come un terremoto buono, le nostre vite trasformando la nostra città nel centro del mediterraneo e rendendoci orgogliosi di appartenere a questa comunità”.