“Il Signor Dopodomani” apre la stagione del Teatro dei 3 Mestieri - Tempostretto

Un lacerante labirinto di parole inaugura l'edizione 2023-24. Tanti e tutti diversi gli appuntamenti di “Mi presento così” dal 18 novembre

MESSINA – Da Dancing Paradiso a Bukowski, dalla prima nazionale di “Non siamo qui” di Tino Caspanello a Rosario Palazzolo e “‘A Cirimonia”: sono tanti e tutti diversi gli appuntamenti di “Mi presento così”, la nuova stagione del Teatro dei 3 Mestieri. Si parte il 18 novembre.

Il Signor Dopodomani

Ad anticipare e aprire la stagione è un’anteprima speciale: “Il Signor Dopodomani. L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere”. Dopo essere stata selezionata al Roma Fringe Festival 2019, aver girato l’Italia e riscosso grande successo, la produzione del Teatro dei 3 Mestieri – di Domenico Loddo, con Stefano Cutrupi, regia di Roberto Zorn Bonaventura e aiuto regia di Marcantonio Pinizzotto – torna finalmente a casa.

Torna a casa per colpire ancora una volta il suo pubblico, per farlo disperdere in un lacerante labirinto dialettico, confonderlo in un perturbante groviglio emotivo, bombardarlo con la forza di quelle parole che colpiscono più veloci e pericolose di proiettili.

Su una scena buia, abitata unicamente da uno stereo portatile e un registratore a bobine, si muove un uomo in un vecchio e sgualcito frack. Sproloquia, si muove spasmodicamente, urla, soffre, danza, viaggia spesso in luoghi remoti della sua memoria (che un attento gioco di luci incornicia e racconta). Sta registrando un messaggio, ma le sue parole, i suoi sguardi, le sue attenzioni percorrono spazi e tempi lontani, fin dalla campanella di scuola.

Sono gli spazi e i tempi del suo eterno amore durato solo 3 anni, quello per Ada, che l’ha lasciato, rendendolo un reduce di ieri, un uomo senza un domani, al massimo con un dopodomani, data del loro ultimo, non rispettato, appuntamento.

Di lei gli rimane solo una musicassetta – che non è mai riuscito ad ascoltare per intero fino ad oggi – 45 minuti che racchiudono suoni e ricordi del loro amore: la voce di Ada (di Cristiana Nicolò), le loro canzoni, da Franco Battiato a Mina, da Domenico Modugno a Ivano Fossati, poi, il rumore del treno, delle strade, del mare. “Perché quando ci si ama sembra che tutto ci appartenga”.

Tutto ciò che rimane di quell’eterno amore – trasformatosi in un “palindromo fedrifago e strafottente, ma al dire il vero poco stra e molto fottente” – è questo “nido di parole false”, parole false divenute il suo tormento, parole false che lo rendono un condannato a vivere.

Stefano Cutrupi, in una impressionante prova d’attore, si trasforma in un personaggio folle, fuori di sé, ma a tratti così spaventosamente lucido; nevrotico e maniacale ma al tempo stesso geniale e sagace. Cutrupi diviene in tutto e per tutto il Signor Dopodomani, strumento impeccabile, nella sua mimica e nella sua gestualità, di quelle parole che si susseguono senza sosta, vere protagoniste. Un Teseo eroico – privato di qualsiasi salvifico filo di Arianna – che si addentra in un labirinto che lui stesso si è costruito. Un labirinto di parole dal quale non ha uscita, claustrofobico, incessante, asfissiante. Le parole si rincorrono le une con le altre, giocano tra di loro, tra i loro suoni e significati – di A-DA, in, con, su, per, tra, fra – dalla filosofia alla fisica quantistica e la sua incertezza, passando per Calvino, Ibsen, il gatto di Schrödinger e l’impossibilità ad accettare che 3×0 faccia 0, con un ritmo serrato, senza battere ciglio, veloci, dolorose, legate soltanto da ancora più angoscianti silenzi. Parole come lame, che colpiscono e lacerano chi lì inerme non può far altro che ascoltare e farsi trascinare nello stesso labirinto senza uscita. È incredibile come, però, quel gioco intrecciato di parole, mentre ci riduce in brandelli, sia capace al tempo stesso di far ridere e divertire, quasi inconsapevolmente. Scappano i sorrisi e le risate, inspiegabilmente, mentre ci troviamo all’apice della nostra angoscia, con il fiato sospeso e la tensione incalzante. E forse, in realtà, questo è l’unico modo offertoci per non soccombere, dono sadico consegnato dalla storia al suo pubblico.

La sola guida nel labirinto del Signor Dopodomani è il suo stesso dolore e quel tentativo di vendetta che lo trasforma, alla fine, in un giustiziere con un coltello in mano, in una scena finale che toglie il fiato. L’attesa di quel colpo da sferrare diviene sempre più incombente e assillante. A chi saranno inflitti i colpi, in realtà, non lo sapremo mai, ma, alla fine, ad essere ferito da quella lama è ciascuno di noi. Le tormentate e tormentanti parole di Domenico Loddo fanno contorcere le budella, rivoltare l’animo, lasciano stravolti e travolti dalle emozioni raccontate. E rendono evidente il successo della pièce. Nonostante tale subbuglio interiore, usciti dalla sala si sente il bisogno di tornare dentro, addentrarsi ancora una volta in quell’afflizione senza uscita.

La stagione

Così, la storia del Signor Dopodomani, nel suo monologo lacerante e straordinario, torna ad emozionare il pubblico del Teatro dei 3 Mestieri. E a prepararlo per “Mi presento così”, una stagione che, senza fronzoli ma a cuore aperto (come mostra l’immagine della locandina), celebra la forza delle parole e delle emozioni.

Al suo termine, infatti, i direttori Stefano Cutrupi e Angelo Di Mattia svelano i prossimi appuntamenti.

21 OTTOBRE ANTEPRIMA STAGIONE

IL SIGNOR DOPODOMANI

L’indicibile sproloquio di un condannato a vivere

Di Domenico Loddo – Con Stefano Cutrupi

Regia Roberto Zorn Bonaventura

Aiuto regia Marcantonio Pinizzotto

Produzione Teatro dei 3 Mestieri

18 e 19 NOVEMBRE: DANCING PARADISO

Di Stefano Benni – Con Francesco Bernava,

Nicola Alberto Orofino e Alice Sgroi

Regia Giovanni Arezzo – Produzione Mezzaria

1, 2 e 3 DICEMBRE: NON SIAMO QUI

Testo e Regia Tino Caspanello

Con Cinzia Muscolino e Tino Calabrò

Produzione Compagnia L’Arpa, Statale 114,

Teatro Pubblico Incanto

20 e 21 GENNAIO:

ARAMEN & STANUM (o del saggio degli dei)

Di Domenico Loddo – Con Silvana Luppino e Domenico Canale – Regia Christian Maria

Parisi – Produzione Teatro Primo

17 e 18 FEBBRAIO: IL CIRCO CAPOVOLTO

Liberamente tratto dal Romanzo di Milena Magnani

Di e con Andrea Lupo

Diretto da Andrea Paolucci

Produzione Teatro delle Temperie in collaborazione con Teatro dell’Argine

9 e 10 MARZO: STEFANO

Di Armando Discepolo

Regia Stefano Angelucci Marino

Con Vito Signorile, Tina Tempesta, Rossella Gesini, Paolo Del Peschio e Stefano Angelucci Marino

Maschere BRAT Teatro

Produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Teatro del Sangro e

Teatro Abeliano di Bari

6 e 7 APRILE: BUKOWSKI a night with hank

Di D. Francesco Nikzad

Diretto e interpretato da Roberto

Galano

Musiche originali Antonio Catapano

Produzione Teatro dei Limoni

4 e 5 MAGGIO: ‘A CIRIMONIA

Scritto e diretto da Rosario Palazzolo

Con Rosario Palazzolo e Anton Giulio Pandolfo

Musiche di Francesco Di Fiore

Produzione Teatro Ditirammu Palermo

17, 18 e 19 MAGGIO: IL BANDITO DI MONTELEONE

Liberamente tratto dall’opera in versi La Vera storia di Salvatore Giuliano.

Diretto e interpretato da Alessio Bonaffini

Produzione Ass. Cult. I Martogliati

Articoli correlati