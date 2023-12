Il sindaco Basile ai dirigenti scolastici: "Lavoriamo insieme per risolvere i problemi" - Tempostretto

L'amministrazione ha ricevuto presidi e provveditorato per il tradizionale scambio di auguri natalizi. E si è parlato anche di edilizia scolastica

MESSINA – Il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore all’Edilizia Pubblica e Privata Salvatore Mondello e l’assessore alla Pubblica Istruzione Pietro Curró hanno accolto il provveditore agli Studi di Messina, Stello Vadalà, e i dirigenti scolastici delle scuole cittadine, per i tradizionali auguri di Natale.

Il sindaco: “La linea tracciata è quella giusta”

Il primo cittadino ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato dei dirigenti: “Con grande piacere vi accogliamo oggi a palazzo Zanca per un sentito e affettuoso scambio di auguri. Come ben sapete il nostro obiettivo è fare lavorare voi, il corpo docenti e gli studenti in scuole più funzionali, accoglienti e sicure. Per raggiungere questo traguardo però occorre reciproca pazienza. La linea tracciata è quella giusta come dimostrano i risultati il nostro intendimento, come Amministrazione comunale, non è creare disagi, ma risolvere i problemi, come stiamo facendo. Auguri a tutti voi, alle vostre famiglie e alle scuole, in tutte le sue componenti, che rappresentate”.

Mondello: “Mai nessuno aveva investito tante nell’edilizia”

Al vicesindaco Mondello, invece, il compito di parlare dell’edilizia e degli interventi fatti nei vari istituti: “Stiamo andando avanti con forza e decisione, certi del buon esito finale. Numerosi interventi di edilizia scolastica, che hanno determinato anche la riqualificazione e l’ammodernamento di strutture polivalenti, sono già stati completati e altri sono in corso d’opera. E’ innegabile il grande impegno dell’amministrazione, che ha investito ingenti somme. Posso garantire, con assoluta certezza, che mai nessuno prima di noi aveva rivolto tanta attenzione al mondo scolastico, trascurato per troppi anni. Le assunzioni a gennaio del personale comunale consentiranno di rinforzare il settore dell’edilizia scolastica”.

Donate le tele della messinese Maria Lo Presti

L’appuntamento è stato arricchito da un momento dedicato alla donazione da parte del Sindaco e degli Assessori a 18 dirigenti presenti di altrettante tele realizzate dall’artista messinese Maria Lo Presti, in arte MarieArt, da esporre nelle sedi scolastiche. “Il dono delle tele – ha spiegato l’assessore Currò – è un ulteriore gesto simbolico volto a sancire il legame e la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla scuola attraverso i dipinti della pittrice MarieArt nei quali traspare il racconto di favole e leggende spesso contestualizzate in tematiche attuali e che raffigurano le bellezze e le specificità incontrate durante le mie visite nelle vostre scuole e che hanno stimolato delle riflessioni messe su tela e oggi donate a voi”.

Il provveditore Vadalà ha chiuso gli interventi, evidenziando come “l’incontro di oggi sia il suggello dell’intensa collaborazione tra la scuola di Messina e l’Amministrazione comunale, sempre pronta a rispondere alle nostre richieste. Lavorare in maniera sinergica aiuta a fare crescere la scuola e i giovani. Cari colleghi, ringrazio tutti voi per la presenza nutrita e qualificata oggi a palazzo Zanca”.