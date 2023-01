Il sindaco Basile nomina due esperti a titolo oneroso - Tempostretto

Francesco Giorgio si occupera di impianti sportivi, Saija darà un apporto nelle valutazioni giuridiche

MESSINA – Il sindaco Federico Basile, con propri decreti, ha conferito due incarichi di esperto a titolo oneroso al dottor Francesco Giorgio e all’avv. Francesco Saija. I due professionisti sono stati ricevuti questa mattina dal primo cittadino a Palazzo Zanca alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello e del direttore generale Salvo Puccio, per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico.

Una carriera da dirigente sportivo

L’esperto Giorgio, una carriera da dirigente sportivo ed è attualmente delegato provinciale di Messina del Comitato italiano paralimpico. Per la sua esperienza e competenza nel settore dello sport supporterà l’indirizzo politico in merito alla razionalizzazione e riduzione dei costi derivati dalla gestione diretta degli impianti sportivi e contribuirà sia alla promozione dello sport tra i cittadini e, in particolare, verso i bambini, i giovani, gli anziani e i disabili, che alle attività di valutazione e screening delle varie problematiche attinenti gli impianti sportivi comunali nonchè all’individuazione delle linee di azione utili atte a migliorare gli impianti sportivi comunali e delle associazioni sportive al fine di ottimizzare la fruizione degli stessi e più in generale degli spazi pubblici per promuovere le varie discipline sportive.

Saija darà un apporto nelle valutazioni giuridiche

L’esperto Saija, avvocato, si occuperà invece del settore legale dell’Ente al fine di dare un apporto nelle valutazioni di natura giuridica delle attività del Comune. E’ stato chiamato a contribuire ad inquadrare il contesto generale di riferimento relativamente alle problematiche di natura legale; oltre a promuovere le soluzioni stragiudiziali più idonee volte ad evitare l’instaurazione di contenziosi nell’ottica di limitare conferimenti di incarichi a professionisti esterni; e individuare pratiche, metodi e procedure di maggiore efficienza ed efficacia per la prevenzione dell’insorgere degli stessi. A conclusione dell’incontro, i due esperti hanno ringraziato il sindaco per la fiducia accordata. “Fiducia ricambiata – ha aggiunto Basile – confidando sul vostro impegno con spirito di servizio per l’ottimizzazione della macchina amministrativa e per la crescita della Città”.