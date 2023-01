Il sindaco di Castelmola si candida al Consiglio a Taormina contro De Luca, la minoranza insorge - Tempostretto

Dure critiche al primo cittadino Orlando Russo dai consiglieri del gruppo Impegno civico per Castelmola: "Scelta in contrasto con gli interessi della comunità che amministra"

CASTELMOLA. Fa discutere la decisione del sindaco di Castelmola, Orlando Russo, di candidarsi al Consiglio comunale di Taormina, contro la compagina che sarà guidata dal candidato sindaco Cateno De Luca. I consiglieri di minoranza molesi del gruppo “Impegno civico per Castelmola” parlano di una scelta “in contrasto con gli interessi della comunità che Orlando Amministra”.

Alberto Grasso coordinatore Sicilia Vera a Castelmola, Angelo D’Agostino capogruppo consiglio comunale e i consiglieri comunali Massimiliano Pizzolo e Giorgia D’Agostino in una nota hanno espresso, ufficialmente, le loro perplessità. “Orlando Russo, sindaco della nostra amata Castelmola – spiegano – ha ufficializzato la sua candidatura al Consiglio comunale di Taormina, in vista delle prossime elezioni. Noi del gruppo politico “Impegno civico per Castelmola” riteniamo impegnativo e importantissimo l’incarico che gli è stato assegnato dai suoi concittadini: fare il sindaco è sì un privilegio ma anche un compito che occupa gran parte del tempo di un primo cittadino e, invece, il nostro sembra avere molto tempo a disposizione per candidarsi anche nel paese vicino.

Vorremmo capire dove troverà il tempo, qualora fosse eletto – si legge ancora – di adempiere anche al ruolo per il quale concorre. E Castelmola? È forse meno importante di un posto in consiglio nella Perla dello Ionio? Non sarà, forse, soltanto smania di vincere e di battere Cateno De Luca, quella del nostro sindaco? Senza riflettere, tra l’altro, che sulle sue spalle c’è il futuro di un intero paese. A tal proposito – concludono – ci viene in mente un famoso proverbio, che di sicuro anche lui conosce: chi troppo vuole nulla stringe”.