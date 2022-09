Il sogno del posto pubblico, i requisiti e le competenze linguistiche - Tempostretto

Come lavorare per la Pubblica amministrazione, tra titolo di studio e corso d'inglese

REDAZIONALE

Per moltissime persone, lavorare presso un ente della Pubblica amministrazione è l’ideale perché rappresenta un posto sicuro. Spesso gli impieghi presso la Pa come il Comune sono a tempo indeterminato o comunque determinato con possibilità di commutazione. Prevedono anche una retribuzione dignitosa, cosa non da poco. Nell’immaginario comune il posto pubblico è ancora oggi il lavoro migliore che ci sia perciò quando esce un concorso, molti si domandano se sono in possesso dei requisiti. Vediamo allora quali sono quelli generali.

La cittadinanza italiana

Il primo requisito per prendere parte a un concorso pubblico è la cittadinanza italiana, anche acquisita. Questo requisito non è richiesto però ai cittadini europei poiché nell’UE vige la libera circolazione dei lavoratori.

Età superiore ai 18 anni

Per accedere ai concorsi pubblici per lavorare nell’amministrazione comunale, bisogna essere maggiorenni.

L’idoneità fisica all’impiego

Chi vuole lavorare per il Comune, deve essere fisicamente idoneo per l’impiego. La singola amministrazione può richiedere che i vincitori del concorso siano sottoposti a una visita medica di controllo.

Il godimento dei diritti politici

Con questa dicitura si nega l’accesso al concorso a tutti quei soggetti che esclusi dall’elettorato politico attivo per qualunque motivo. In altre parole, non possono partecipare le persone che hanno perso il diritto di voto.

L’assenza di cause ostative all’accesso

Ci sono alcune situazioni in cui non è possibile lavorare per la PA. Non devono esserci condanne penali oppure procedimenti penali o amministrativi in corso. Chi è stato destituito o dispensato in passato dell’impiego pubblico, non può essere ammesso al concorso pubblico.

Aver svolto l’obbligo di leva

I candidati di sesso maschile nati quando era previsto l’obbligo di leva, devono esser in regola con tale obbligo. Ovviamente, vale anche il servizio civile in alternativa.

Il titolo di studio o professionale

Veniamo ora al requisito più sostanzioso per lavorare in Comune presso la Pubblica Amministrazione. Quando viene pubblicato un concorso pubblico, è sempre indicato il titolo di studio richiesto. Può trattarsi di: diploma, laurea, specializzazione o dottorato. Chi non è in possesso del suddetto titolo, viene automaticamente escluso. Chi è in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, deve richiedere il riconoscimento. In certi casi è altresì richiesta l’iscrizione agli ordini professionali.

Le competenze linguistiche e informatiche

Altro capitolo consistente che spesso esclude molti candidati dal concorso riguarda le competenze linguistiche e informatiche richieste. Anche per gli impieghi più basilari, al giorno d’oggi è richiesta la conoscenza della lingua inglese non inferiore al livello B1. Per dimostrarlo è necessario avere una certificazione ufficialmente riconosciuta. Spesso diverse persone non riescono a trovare un impiego nel settore pubblico perché non superano l’esame per la certificazione linguistica. Vale la pena seguire un buon corso di inglese che prepari all’esame che non sarà più un ostacolo insormontabile.

Un po’ lo stesso discorso vale per le conoscenze informatiche dove è prevista la cosiddetta Patente Informatica Europea che un titolo riconosciuto a livello ufficiale. Sebbene tali titoli non siano espressamente richiesti oppure sia previsto un livello inferiore rispetto quello in possesso, sono assegnati punteggi più alti utili per risalire la graduatoria presentandoli.