Il Sud guarda al Sud: un “ponte" tra Reggio e Banjul (Gambia) - Tempostretto

La nuova sfida dello chef Cogliandro, promotore di un progetto che vuole costruire un ponte culturale e gastronomico tra la città di Reggio e il Gambia

REGGIO CALABRIA – La nazione più piccola dell’Africa, incastonata come una pietra preziosa nel Senegal e negli ultimi anni brilla proprio come un gioiello nel panorama africano grazie ad una nuova immagine democratica che ha spazzato via l’incubo della dittatura. Stiamo parlando del Gambia, un territorio in cui dal 2021 si è registrata una forte crescita in termini di turismo che rappresenta circa il 20% del prodotto lordo annuo. Il popolo gambiano è pacifico e i larghi sorrisi accolgono turisti sempre più attenti e affascinati dalle spiagge incontaminate e dal Parco Nazionale, il Niumi National Park, al cui interno ci sono porzioni di territorio molto interessanti da visitare grazie a Safari naturalistici ben organizzati.

Il viaggio

Fauna, flora e tradizioni, hanno convinto lo chef Filippo Cogliandro ad investire il suo tempo su questo

territorio organizzando un lungo viaggio alla scoperta del Gambia che culminerà con una cena di Gala

organizzata per l’attuale Presidente, Adama Barrow che governa il paese dal 2017 ed è già al suo secondo

mandato. Lo chef Filippo Cogliandro sarà accompagnato da una giornalista e dai suoi chef di cucina di origine gambiana. I giovani Abdou Dibbasey e Salihu Barrow sbarcati nel 2013 sulle coste italiane alla ricerca di speranza e di futuro, affidati dal Tribunale dei Minori di Reggio Calabria allo stesso chef, oggi sono i cuochi del suo ristorante L’A Gourmet L’Accademia a Reggio Calabria, un ristorante vicino alle politiche sul cibo di Slow Food, infatti Abdou Dibbasey e Filippo Cogliandro sono entrambi Cuochi del progetto ALLEANZA SLOW FOOD DEI CUOCHI CALABRIA.

Abdou è il più giovane Cuoco extracomunitario dell’Alleanza Slow Food in Italia; in questa affascinante

iniziativa saranno entrambi ambasciatori di Slow Food Calabria e dei cuochi calabresi aderenti alla

chiocciola, divulgheranno i princìpi e i progetti di Slow Food, confrontandosi con CORR-SARR NDEYE

MAIMOUNA Convivium Leader di Slow Food Gambia, diffondendone i valori per intrecciare relazioni con

più persone possibili. Tutti insieme attraverseranno il Gambia documentandone le bellezze e le tradizioni in un viaggio di scoperta e di valorizzazione con l’intento di creare una forte collaborazione tra la città di Reggio Calabria e il Gambia. Sponsor ufficiale del viaggio è Olearia San Giorgio F.lli Fazari San Giorgio Morgeto (RC) con il patrocinio della città di Reggio Calabria, di SLOW FOOD Calabria, SLOW FOOD Reggio Calabria – Area Grecanica