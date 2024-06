“Il decentramento a Messina? Il regolamento in autunno”

Il presidente della III Municipalità Cacciotto solleva il problema ("Non se ne parla") ma l'assessore Currò si dice fiducioso: "Presto in Consiglio"

MESSINA – Due anni della Giunta Basile: a che è punto è il decentramento? Ieri un commento dal presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto: “Ascoltando la conferenza stampa dell’amministrazione comunale, è imbarazzante non aver potuto spendere per l’assessore al ramo (Pietro Currò, n.d.r.), una sola parola sul decentramento. Eppure la prima delibera esitata dalla Giunta comunale era stata addirittura quella di indirizzo sulla creazione della Settima Municipalità. Come se bastasse aumentare il numero delle Municipalità per risolvere le cose”.

Poi la precisazione dell’assessore Currò: “Nessuna polemica con il presidente, con il quale ho chiarito. In questi mesi, ci sono stati tanti incontri con i presidenti delle Circoscrizioni e, in qualche caso, con l’assessore Minutoli. Ho recepito le istanze di tutti i presidenti e delle loro Municipalità. Ora vanno armonizzate e calibrate sul piano tecnico. Le proposte sul decentramento sono state valutate dalla dirigente amministrativa del Dipartimento degli Affari generali del Comune, Laura Strano, e sono state inoltrate dalla stessa gerarchicamente all’interno della macchina comunale. Di conseguenza, il regolamento sul decentramento approderà in Consiglio in autunno. Anche sulla Settima Municipalità stiamo andando avanti”.

Così s’esprimeva nel luglio 2023: “Dobbiamo attuare il decentramento, partendo dall’approvazione del regolamento. Proverò a studiare e pensare un Centro unico di riferimento per i quartieri. Sono stato 15 anni consigliere comunale e sono stati anni affascinanti perché il consigliere comunale ha un’opportunità preziosa: il potere di esprimere al microfono le proprie idee”.

