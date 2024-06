Geolier allo stadio “Scoglio”, Messina accoglie la nuova star

Stasera l'atteso concerto del cantante napoletano

MESSINA – Il giorno del concerto di Geolier allo stadio “Franco Scoglio“. Primo in classifica con il disco “Dio lo sa”, secondo a Sanremo con “I p’ me, tu p’ te”, il cantante napoletano è ormai una star della musica. Ed è tutto pronto per il concerto di stasera.

Già il 2023 era stato trionfale per lui, con “Il coraggio dei bambini” primo in classifica degli album dell’anno in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023. Poi Sanremo lo ha reso ancora più popolare ma era già un cantante da primato.

L’evento a Messina è realizzato da Puntoeacapo (con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita) e Magellano Concerti, in collaborazione con il Comune di Messina. “Non possiamo che esprimere soddisfazione – hanno dichiarato in precedenza il sindaco e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro – dell’esibizione di Geolier, autentico idolo dei giovanissimi che richiama il pubblico delle grandi occasioni per rendere Messina secondo il brand Città della musica e degli eventi, promosso dall’amministrazione comunale”.

