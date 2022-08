Il Team Nibali presente al Campionato Italiano su Pista - Tempostretto

I due Allievi Mario Badalamenti e Stefano Azzarello sono stati convocati dal tecnico regionale

DALMINE – Quattro le giornate di gara che vedranno impegnati Mario Badalamenti e Stefano Azzarello. Dal 2 al 5 agosto, in provincia di Bergamo, si disputerà il Campionato Italiano su Pista, riservato alla categoria Allievi.

In programma le prove di velocità a squadre e inseguimento, il keirin, la prova sprint e infine il gran finale con l’inseguimento individuale e la prova madison. Ad organizzare l’evento tricolore la Ncv Dalmine Associazione Sportiva Dilettantistica con le gare che si svolgeranno all’interno del Velodromo Comunale di Dalmine.

Badalamenti e Azzarello per il Team Nibali

Velocità a squadre, inseguimento, keirin, sprint e madison. Queste le prove in cui Mario Badalamenti e Stefano Azzarello saranno impegnati. I due ragazzi del Team Nibali faranno parte della spedizione, di quattro atleti, formata dal tecnico regionale Pista Rosario La Rosa. A completare la selezione Giuseppe Carmeni e Nunzio Fallo (Asd Equipe Sicilia – Multicar Gruppo Amarù).

La convocazione di due terzi dei ragazzi Allievi del team presieduto da Rachele Perinelli non arriva per caso e riempie di orgoglio i tecnici Pippo Cipriano, Marco Sgarrella, Andrea Amarilli, Salvatore Furnari e il team manager Lillo La Rosa.

I due ragazzi giallo-rosso-neri arrivano all’appuntamento di Dalmine con una condizione in crescita grazie al recente periodo trascorso in Veneto che ha dato i suoi frutti. Badalamenti ha vinto a Santa Venera (SR) dopo il secondo posto di San Canzian d’Isonzo, nel 3° Memorial Giacomo Cosani Val Corù, e la terza piazza a Mori (TN) nella 2° Prova Trofeo “Tutti in Pista”. Grandi miglioramenti anche per Azzarello che con la sua costanza si è sempre fatto trovare pronto in tutte le occasioni in cui è sceso in pista.

