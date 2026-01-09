Giustizia. “Le ragioni del no al referendum”, il comitato si presenta oggi a Messina

Conferenza stampa a Palazzo dei Leoni. L’iniziativa raccoglie associazioni, magistrati e rappresentanti della società civile che dicono no alla legge Nordio
MESSINA – In primo piano il tema della separazione delle carriere nella magistratura. Il Comitato per dire no al referendum costituzionale sui temi della giustizia si presenta. Oggi, dalle 16:30 alle 18.30, è in programma una conferenza stampa al Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, sul Corso Cavour. Il Comitato “Giusto dire No” – sezione di Messina esporrà le sue ragioni in conrapposizione con la proposta di riforma del governo Meloni e del ministro Nordio.
L’iniziativa raccoglie tante organizzazioni, associazioni, rappresentanti della società civile e semplici cittadini che voglio partecipare attivamente e contribuire per respingere la legge Nordio.
Associazioni, sindacati, movimenti
“Si tratta di una battaglia in difesa della giustizia, della Costituzione e dei diritti”, spiega il Comitato, che raccoglie già Cgil, Acli, Anpi, Arci, Libera, Auser, Giuristi democratici, Auser, Salviamo la Costituzione, Lega per le autonomie, il Comitato dei precari per la giustizia, la Rete della conoscenza, l’Udu e tanti altri.
Il coordinamento
Nel coordinamento messinese sono stati eletti il professore Luigi D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina, il giudice Andrea La Spada, che guida l’Anm Messina, l’avvocata Aurora Notarianni, il ricercatore UniMe Vittorio Silvestro, i magistrati Alice Parialò, Salvatore Nucera e Ornella Pastore.