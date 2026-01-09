 Giustizia. "Le ragioni del no al referendum", il comitato si presenta oggi a Messina

Giustizia. “Le ragioni del no al referendum”, il comitato si presenta oggi a Messina

Redazione

Giustizia. “Le ragioni del no al referendum”, il comitato si presenta oggi a Messina

venerdì 09 Gennaio 2026 - 08:30

Conferenza stampa a Palazzo dei Leoni. L’iniziativa raccoglie associazioni, magistrati e rappresentanti della società civile che dicono no alla legge Nordio

MESSINA – In primo piano il tema della separazione delle carriere nella magistratura. Il Comitato per dire no al referendum costituzionale sui temi della giustizia si presenta. Oggi, dalle 16:30 alle 18.30, è in programma una conferenza stampa al Salone degli specchi di Palazzo dei Leoni, sul Corso Cavour. Il Comitato “Giusto dire No” – sezione di Messina esporrà le sue ragioni in conrapposizione con la proposta di riforma del governo Meloni e del ministro Nordio.

L’iniziativa raccoglie tante organizzazioni, associazioni, rappresentanti della società civile e semplici cittadini che voglio partecipare attivamente e contribuire per respingere la legge Nordio.

Associazioni, sindacati, movimenti

“Si tratta di una battaglia in difesa della giustizia, della Costituzione e dei diritti”, spiega il Comitato, che raccoglie già Cgil, Acli, Anpi, Arci, Libera, Auser, Giuristi democratici, Auser, Salviamo la Costituzione, Lega per le autonomie, il Comitato dei precari per la giustizia, la Rete della conoscenza, l’Udu e tanti altri.

Il coordinamento

Nel coordinamento messinese sono stati eletti il professore Luigi D’Andrea, ordinario di diritto costituzionale all’Università di Messina, il giudice Andrea La Spada, che guida l’Anm Messina, l’avvocata Aurora Notarianni, il ricercatore UniMe Vittorio Silvestro, i magistrati Alice Parialò, Salvatore Nucera e Ornella Pastore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Il primo Natale della nuova isola pedonale di Messina
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Caso Cuzzocrea al vaglio del Riesame, l’ex rettore lascerà l’Università di Messina
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED