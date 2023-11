Il Team Scaletta cade in trasferta contro l'imbattuta capolista - Tempostretto

A Matera per le biancazzurre matura una sconfitta nella settima giornata del campionato di Serie B contro il Comprensorio Medio Basento

Sfida ardua alla vigilia quella valida per la settima giornata del campionato nazionale di Serie B di Futsal Femminile. Le ragazze di coach Cernuto affrontavano infatti le capoliste ed imbattute ragazze del Cmb Futsal, compagine costruita per puntare direttamente alla promozione in Serie A. Adesso per il Team Scaletta c’è da resettare la sconfitta e tuffarsi nella preparazione del prossimo match casalingo contro la Salernitana in programma domenica 3 dicembre alle ore 16 al Pala Mili.

Cmb Futsal – Team Scaletta 7-0

Prima frazione giocata ottimamente da Segreto e compagne che riescono a tenere il risultato in bilico e si arrendono soltanto a sei dalla prima sirena, quando Bergamotta mette alle spalle di Arrigo. Prima della fine della prima frazione, arriva anche il raddoppio per le lucane con Canadese che realizza su assist dell’eterna Grecia Fontela.

In avvio di ripresa Scaletta che tiene bene il campo ma si fa cogliere impreparato al quarto minuto effettivo di gioco quando una rimessa battuta velocemente trova Canadese che devia di prima intenzione alle spalle di Arrigo. A dieci dalla fine bella l’azione della quarta rete di casa con Bergamotta che si appoggia al pivot, chiede ed ottiene lo scarico e deposita in rete. Messinesi che si disuniscono ed inizia ad affiorare anche la stanchezza nelle gambe pesanti delle ragazze che in settimana hanno anche sfruttato la sosta per il classico richiamo di preparazione. Da lontano arriva la quinta rete con la firma di Losurdo. Uno sfortunato rimpallo a due dalla fine mette Bergamotta in condizioni di piazzare la sesta rete. In chiusura, a trenta secondi dalla fine, Fontela realizza il definitivo sette a zero.

