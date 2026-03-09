Il Team Scaletta cala il poker alla Salernitana

Vittoria in casa contro l'ultima in classifica che resiste per quasi tutto il primo tempo. Per Messina autogol propiziato da Manti, poi le reti di Foti, Loiacono e Autano

MESSINA – Quella tra Team Scaletta e Salernitana giocata domenica al PalaLaganà di Montepiselli era una partita da non sbagliare. Le biancazzurre nella 15ª giornata del campionato di Serie B di calcio a 5 femminile ospitavano l’ultima in classifica, campane senza alcuna vittoria in campionato fino a qui.

Il risultato finale mostra una vittoria agevole, ma la formazione di coach Cernuto è riuscita a sbloccarla solo a fine primo tempo e ha poi dilagato nei minuti finali. Una vittoria che mantiene il Team della presidente Tafuri in alto in classifica, anche se quando mancano tre giornate alla fine della stagione regolare i playoff non sono ancora matemetici.

Team Scaletta – Salernitana 4-0

La partita verrà giocata con lo stesso copione, possesso palla e costruzione per il Team Scaletta con la Salernitana che aspetta e quando riesce riparte. Nei primi minuti subito occasione per Foti che tira addosso al portiere ospite, segue il palo di Pensabene. Anche la Salernitana vicina al gol in più occasioni, tre i pali colpiti dalle ospiti nel primo tempo. Pierro, portiere delle Salernitana, salva le campane in più occasioni con le sue parate ma nel finale di tempo su conclusione da fuori di Manti, deviata, regala il vantaggio alle locali.

Nel secondo tempo si continua a giocare ad una porta sola, ma il Team Scaletta sbatte sempre su Pierro che fa buona guardia tra i pali. Bisogna arrivare nell’ultimo quarto di partita per trovare gli altri gol di Messina, Loiacono ruba palla e serve in area Foti che sigla il 2-0, poco dopo è la stessa Loiacono che si inserisce e su assist di Calabrese e calcia al volo calando il tris. Nel finale c’è gloria anche per Autano che su invito di Firrincieli salta il portiere e deposita in rete.