L’UniMe terza classificata al campionato regionale Ragazzi di nuoto

La formazione universitaria chiude a 487 punti conquistando 22 medaglie: 8 titoli regionali, 12 argenti e 2 bronzi. Medaglia anche per la Power Team Messina

Ai campionati regionali di nuoto riservati alla categoria Ragazzi brilla la formazione della Ssd UniMe. La squadra del direttore tecnico Diego Santoro si è confermata ai vertici del panorama siciliano conquistando, nelle gare svoltesi alla Nesima di Catania da venerdì 6 a domenica 8 marzo, il terzo posto di società e il quarto posto nel medagliere, risultando la terza società per numero di medaglie ottenute.

La manifestazione è stata vinta dalla Poseidon, società etnea, davanti alla società di Palermo/Trapani Mimmo Ferrito, 752 a 714,5 i punti dei catanesi. L’UniMe ha chiuso a 487 in terza posizione. In classifica anche la Power Team Messina quindicesima a 44 punti, seguita dalla Swimblu sedicesima a 27. Entra in classifica anche l’Ulysse che totalizza 8 punti.

Un solo record regionale da Nesima in questo weekend di gare e lo firma il talento dell’UniMe Aryiel Angemi che nei 50 dorso ferma il tempo in trenta secondi netti, prestazione più veloce di sempre nuotata da una tesserata siciliana nella categoria Ragazze. Nota di merito anche per Marco Mangano della Power Team Messina che conquista il bronzo nei 200 stile libero Ragazzi.

Le medaglie dell’UniMe

Ben più numerose le medaglie della Ssd UniMe. Nelle prove a squadre il quartetto composto da Angemi, Mallemace, Russo e Sanfilippo conquista l’argento nella 4×100 e 4×200 stile libero. Nella 4×100 mista un solo cambio con Pangallo al posto di Mallemace ma il risultato non cambia e le Ragazze dell’UniMe sono vice campionesse regionali. Nelle staffette maschili Pennestrì, Annoni, Lewis e Rugolo argento nella 4×100 stile libero e Pennestrì, Orbitello, Mazzocca e Rugolo argento nella 4×200.

Individualmente Aryiel Angemi conquista cinque ori nei 50 e 100 stile libero, 50 e 100 dorso, 100 farfalla. Alessandro Caliri, che gareggiava solo contro i primo anno come lui, ha vinto i 50 stile libero e i 50 e 100 farfalla conquistando l’argento nei 100 stile libero. Tra i Ragazzi secondo e terzo anno Domenico Pennestrì ha conquistato quattro argenti nei 100 e 200 stile libero e 100 e 200 farfalla, aggiungendo il bronzo nei 50 rana; chiudono il conto gli argenti di Dario Orbitello nei 50 rana e di Angela Mallemace nei 50 farfalla e il bronzo di Davide Rugolo nei 100 farfalla.