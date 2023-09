Il Team Scaletta avvia la sua scuola calcio tutta al femminile - Tempostretto

Attività di base per le ragazzine dai 5 anni in su. Casale, responsabile settore giovanile: "Opereremo sia a Scaletta che a Messina, in zona Minissale"

SCALETTA – Fondata nel 2004, il Team Scaletta si avvia a festeggiare i suoi primi 20 anni di vita e lo fa con la volontà di gettare le basi per un futuro sempre più solido e roseo. La società della presidente Chiara Tafuri, dopo tre anni nel secondo massimo campionato di Futsal Femminile, e agli albori del quarto, ha dato così il via alla sua prima scuola calcio tutta al femminile.

Il percorso con le piccole giocatrici non nasce di certo oggi, lo scorso anno infatti ha visto il sodalizio messinese prendere parte al progetto “Ragazze con i tacchetti”, nato con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile a livello giovanile attraverso le scuole. Tra le oltre 180 bambine e ragazze amanti del calcio, a rappresentare la provincia di Messina nella tappa finale di Calascibetta, c’erano infatti solamente le piccole calcettiste in maglia Team Scaletta.

La scuola calcio del Team Scaletta

La scuola calcio che nascerà, prevede l’attività di base riservata esclusivamente alle ragazzine dai 5 anni in poi, con la possibilità di partecipare ai campionati Under 15 e Under 17, ma soprattutto l’occasione per loro di confrontarsi con altre formazioni siciliane e di poter vivere il mondo del futsal femminile, a livello nazionale attraverso la prima squadra.

“La domanda sul calcio femminile è sempre maggiore e per questo abbiamo individuato due strutture in cui operare, sia nella nostra Scaletta che a Messina, in zona Minissale precisamente” – parole di Antonella Casale, responsabile del settore giovanile e che in prima persona starà al fianco delle piccole atlete.

Un progetto che rappresenta quasi un unicum per la città di Messina e la provincia tutta, quello che darà l’opportunità alle giovani appassionate di calcio, di crescere in un ambiente tutto al femminile, seguite da tecnici qualificati e dalle stesse calcettiste del Team Scaletta che sapranno al meglio rispondere alle esigenze delle piccole calcettiste, essendoci passate per prime loro stesse, quando ancora, pensare ad un ambiente calcistico tutto al femminile dove poter crescere nella nostra città, era evento assai raro.

