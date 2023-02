Il Team Scaletta paga le assenze, sconfitta in casa contro la Soccer Altamura - Tempostretto

Dopo un primo tempo equilibrato prendono il largo le ospiti. La salvezza ora passa dal derby contro Ragusa, ultima del girone, domenica prossima

MESSINA – Un match che sembrava già chiuso alla vigilia, da una parte le altamurane vedevano il ritorno, tra le loro fila, della loro miglior giocatrice Raquel Pedroso. Dall’altra il Team Scaletta perdeva la sua, Martina De Gaetano, capocannoniere della squadra peloritana fin qui con 9 goal e 5 assist.

Un avvio complicato per la formazione locale che, nella 15ª giornata del campionato di Serie A2, deve rimontare uno svantaggio di 0-2 per terminare la prima frazione sul 3-3. Nei secondi venti minuti di gioco effettivo, dopo un’iniziale fase di equilibrio, le ospiti prendono il largo. Grande protagonista, come attesa alla vigilia, la brasiliana Pedroso tra le fila dell’Altamura che mette a segno una tripletta.

Il Team Scaletta nel girone D rimane in quintultima posizione, 13 punti a più quattro dalla zona playout e più cinque dalla retrocessione diretta. Adesso c’è da riorganizzare le idee e cercare di recuperare qualche elemento, in vista della trasferta sul campo del Futsal Ragusa, ultima in classifica, derby siciliano in programma domenica 26 febbraio alle ore 16 che non si può sbagliare.

Team Scaletta – Soccer Altamura 4-7

Dopo due minuti di tempo effettivo, è pericolosissima l’Altamura con Pedroso che coglie il palo da fuori area. Nemmeno un giro di lancette dopo, Lorusso serve in profondità un pallone che, complice l’uscita errata di Arrigo, si trasforma in goal. Scaletta che accusa il colpo e pallino del gioco che resta in mano all’Altamura. A 13’ dalla fine, arriva il due a zero sempre con Lorusso che si gira e trafigge Arrigo per la doppietta personale. Risposta Scaletta dopo due minuti effettivi su corner con Musumeci che serve Pensabene che da fuori area, riapre il match. Risponde l’Altamura con Pedroso, la calcettista brasiliana si accentra e calcia di sinistro, Arrigo salva in corner. Match che si fa più aperto, ci prova per ben tre volte Rinaldi ma trova sempre l’opposizione di Arrigo. A 3’43’’ secondi dalla fine della prima frazione, ancora Musumeci che sforna l’assist giusto per Cucinotta che resiste al rientro dell’avversaria e deposita in rete. Grande gioia per la calcettista di casa per una rete che mancava da oltre un anno. Scaletta che prende il sopravvento, a 1’36’’ dalla fine, schema su punizione che libera Luttino e destro secco che vale il sorpasso. Anche per Luttino si tratta del ritorno al goal dopo che la scorsa stagione l’aveva vissuta fuori causa infortunio. Nemmeno il tempo di gioire però, non passano neanche 20’’ e Scaletta che perde palla con Rinaldi che da fuori buca Arrigo per il 3-3. Altamura che chiude la frazione in inferiorità numerica con lo Scaletta che non riesce ad approfittarne.

Avvio di ripresa con l’Altamura che fa scorrere il cronometro col possesso palla per rientrare in parità numerica. Poco dopo la parità raggiunta, ancora asse Lorusso-Pedroso con quest’ultima che entra in area e di sinistro supera Arrigo. Iniziano a fioccare le occasioni in contropiede per le pugliesi, con Arrigo chiamata agli straordinari. A 13’ dalla fine il pallone giusto capita sull’esterno di Minafra che si divora letteralmente il goal. Ancora Minafra due minuti dopo a tu per tu con Arrigo, piattone che però finisce alto. Quasi in maniera inaspettata, arriva il pareggio di casa con Cucinotta che recupera palla, appoggia a Musumeci che caparbiamente trova la rete dopo aver sfornato ben 3 assist. Scaletta che però sbanda nuovamente alla prima sortita avversaria, Lorusso spedisce out ma, otto secondi dopo, il piatto di Minafra non lascia scampo a Arrigo per il nuovo vantaggio Altamura. Scaletta che non riesce a rendersi più pericoloso ed è anzi l’Altamura a sfiorare anche la sesta rete. Entra Musumeci come portiere di movimento ma è subito freddata da Pedroso che prima coglie il palo, e poi sulla ribattuta insacca la rete della sicurezza. Si gioca attacco contro difesa ormai, al rientro dal time-out è grave la disattenzione di casa che perde palla mentre effettua il cambio del portiere di movimento, tutto troppo facile per Pedroso che fissa così il risultato sul 4-7.

Immagine in evidenza Ufficio Stampa Soccer Altamura