Il Team Scaletta piazza i primi due colpi: arrivano Marguccio e Marchetta - Tempostretto

In vista della prossima stagione in Serie A2 di calcio a 5 il Team Scaletta del presidente Tafuri si rafforza

SCALETTA ZANCLEA – Il Team Scaletta si getta a capofitto sul mercato e, in vista della prossima stagione in Serie A2 di calcio a 5 femminile, piazza i primi due importantissimi colpi. Si tratta della classe 1997 Carolina Marguccio e della classe 2002 Marta Marchetta.

Esperienza ma anche qualità è quella che porta con sé Carolina Marguccio, giunta finalmente in maglia bianco-blu dopo un lunghissimo corteggiamento. Nel giro della nazionale italiana Federazione Sport Sordi Italia dal 2014, con cui ha anche ottenuto un prezioso quarto posto al mondiale sordi nel 2015, Marguccio vanta esperienze nei campionati udenti con Football University Furnari, Asd Capo d’Orlando, Polisportiva Montagnareale, Asd Oliveri, Asd Tirrenia. Per lei anche stage importantissimi nel mondo dei non udenti con società del calibro di Frosinone e Milan. “Trovo una squadra ed una società molto importante, ho tanta voglia di crescere e dare tutta me stessa. Questo – dichiara Marguccio – per me sarà un percorso importante, non vedo l’ora di iniziare, ringrazio tanto la presidente per avermi voluta fortemente e per la fiducia che ripone in me”.

Gioventù ed un grandissimo talento, sono le qualità che spiegano al meglio chi è la laterale Marta Marchetta. Reduce da una grandissima stagione in maglia Camaro, con la finale di Coppa Italia e il terzo posto nel campionato di Serie C Regionale, Marta ha anche ottenuto un importante riconoscimento a titolo individuale, ovvero la convocazione nella rappresentativa Sud alla Future Cup svoltasi durante le Final Eight di Serie A maschile a Salsomaggiore. “Non vedo l’ora di mettermi in gioco – spiega il neo acquisto del Team Scaletta – in una categoria superiore e crescere da un punto di vista sportivo e umano. Spero di poter riuscire a dare tutto quello che ho e fare bene con la squadra, per poter proseguire questo percorso insieme”.