Il Teatro della Parola di Caspanello, tra “Elisabetta e Limone” e le traduzioni internazionali

Nuovi appuntamenti per “Elisabetta e Limone” a Naso, Messina e Villa. E, nel frattempo, i testi di Tino Caspanello vengono tradotti in tutto il mondo

“Elisabetta e Limone” continua a conquistare il pubblico. Lo spettacolo – diretto da Tino Caspanello, con Cinzia Muscolino e Stefano Cutrupi, scena e costumi Cinzia Muscolino, aiuto regia e luci Mariarita Andronaco, produzione Teatro dei 3 Mestieri, direttore di produzione Angelo Di Mattia – torna in scena: il 30 novembre, al Teatro Vittorio Alfieri a Naso, ore 18.30; 11-12 dicembre, alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele, ore 21.00; 13-14 dicembre, al Teatro Primo di Villa S. Giovanni, ore 21.00.

La parola

“Elisabetta e Limone” è un testo dello scrittore, poeta e traduttore argentino Rodolfo Wilcock, inedito fino al 1982, ma facente parte di un periodo della produzione letteraria in lingua italiana di Wilcock, databile tra il 1964 e il 1968.

Elisabetta vive rinchiusa tra le pareti della sua stanza-tomba, finché si vede irrompere dalla finestra Limone, in fuga dalla prigione. Le loro solitudini si incontreranno, tra parole che non riescono più a comunicare perché non trovano il senso delle cose o perché semplicemente appartengono ad orizzonti linguisti troppo distanti e la forza di andar oltre le parole stesse, superare la loro logica, con una nuova che viene dalla dimensione del sogno.

La regia poetica e immaginifica di Caspanello offre forma, voce, figure e materia all’intensità visionaria e surreale del testo di Wilcock. Caspanello presenta, infatti, il suo lavoro, nelle note della produzione e della regia, facendo riferimento ad una delle più belle poesie di Wilcock stesso: “Noi fatti di parole e di nient’altro, costruiti a caso da un linguaggio, ci domandiamo: ma perché soltanto noi dobbiamo essere uccisi da un linguaggio, mentre le bestie vivono, le piante vivono e noi si muore grammaticalmente?”.

Una riflessione sulla parola, ma non come semplice forma linguistica, bensì come contenuto di un’essenza, espressione del reale nel suo muoversi inarrestabile.

Le traduzioni

Tutto il teatro di Caspanello è un teatro della parola, il cui fascino è stato colto a livello internazionale. Sono numerosissime, infatti, le traduzioni dei testi del regista, capaci trasferire e mantenerne la forza e la potenza di quelle parole, anche cambiandone la lingua.