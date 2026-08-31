 "Il tempo sta scadendo". Giovani europei insieme per l’ambiente a San Giorgio di Gioiosa Marea

“Il tempo sta scadendo”. Giovani europei insieme per l’ambiente a San Giorgio di Gioiosa Marea

Redazione

“Il tempo sta scadendo”. Giovani europei insieme per l’ambiente a San Giorgio di Gioiosa Marea

lunedì 31 Agosto 2026 - 18:30

Giovani di cinque Paesi a confronto per l’iniziativa Erasmus+ dedicata a sostenibilità, ambiente e cittadinanza europea

Si è svolto allo Yachting Club Mare di San Giorgio di Gioiosa Marea (ME) lo scambio giovanile Erasmus+ “Il tempo sta scadendo”, coordinato da EUducation Italy e dedicato ai temi dell’educazione ambientale, della sostenibilità e della partecipazione attiva dei giovani.

Il confronto tra i ragazzi di cinque paesi

Il progetto ha coinvolto 30 giovani provenienti da Italia, Spagna, Albania, Serbia e Ungheria, riuniti in Sicilia per confrontarsi sulle principali sfide ambientali che interessano oggi l’Europa. Durante le giornate di attività, i partecipanti hanno approfondito temi come i cambiamenti climatici, il consumo responsabile delle risorse, l’inquinamento e la perdita di biodiversità, condividendo allo stesso tempo esperienze, buone pratiche e punti di vista provenienti dai rispettivi contesti nazionali.

Laboratori e crescita di competenze

Attraverso laboratori, discussioni, lavori di gruppo e attività di educazione non formale, lo scambio ha creato uno spazio in cui i giovani hanno potuto acquisire nuove conoscenze e trasformarle in idee e azioni concrete. Il confronto interculturale ha inoltre permesso di mettere in evidenza quanto le questioni ambientali, pur assumendo caratteristiche diverse nei singoli Paesi, rappresentino una sfida comune che richiede collaborazione, consapevolezza e responsabilità condivisa.

Particolare attenzione è stata dedicata anche allo sviluppo delle competenze personali e sociali dei partecipanti, favorendo il lavoro di squadra, la comunicazione interculturale, il pensiero critico e la capacità di progettare iniziative legate alla tutela dell’ambiente.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Tra gli obiettivi principali di “Il tempo sta scadendo” vi erano la creazione di uno spazio di confronto per 30 giovani sulle questioni ambientali, lo sviluppo delle loro competenze chiave, la promozione di un atteggiamento più attivo e responsabile nei confronti dell’ambiente, il rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni partner e una maggiore conoscenza delle opportunità offerte dai programmi europei.

Lo scambio giovanile ha rappresentato così non solo un’occasione di formazione, ma anche un’esperienza di cittadinanza europea, nella quale giovani provenienti da cinque Paesi hanno potuto vivere, lavorare e confrontarsi insieme, con l’obiettivo comune di contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile.

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