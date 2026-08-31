Fondi Caregiver 2022, la denuncia dello Spi Cgil Messina: risorse bloccate nei sette Distretti socio-sanitari

Il sindacato invia una richiesta formale ai Comuni capofila per sollecitare la pubblicazione immediata degli avvisi per le famiglie di persone con disabilità

Lo SPI CGIL Messina ha inviato una Pec ai Comuni capofila dei 7 Distretti socio-sanitari D25 Lipari, D26 Messina, D27 Milazzo, D28 Barcellona Pozzo di Gotto, D29 Mistretta, D30 Patti e D31 Sant’Agata di Militello, nei quali, alla data del 29 agosto 2026, non risulta ancora pubblicato l’avviso per l’accesso al Fondo Caregiver annualità 2022.

I ritardi dopo l’assegnazione regionale

«A oltre un mese dal provvedimento regionale che ha disposto l’impegno e la liquidazione delle risorse – scrive lo SPI CGIL Messina – ci chiediamo quali siano le ragioni che stanno ancora separando l’assegnazione delle somme dalla possibilità concreta, per le persone interessate, di presentare domanda».

Il sindacato sottolinea come si tratti di una misura certamente non sufficiente a compensare il peso umano, familiare ed economico sostenuto da chi assiste quotidianamente una persona con disabilità grave o gravissima, ma proprio per questo non ulteriormente rinviabile.

L’appello ai Comuni capofila

«Ogni giorno senza l’avvio della procedura – evidenzia lo SPI – rinvia anche l’istruttoria delle domande e, conseguentemente, il momento in cui queste risorse potranno raggiungere le famiglie».

Ai 7 Distretti è stato quindi chiesto di conoscere lo stato delle procedure e di procedere alla pubblicazione degli avvisi nel più breve tempo possibile.

Termini adeguati per accedere alla misura

Lo SPI CGIL Messina ha inoltre rivolto una precisa raccomandazione: quando gli avvisi saranno pubblicati, vengano concessi tempi congrui per presentare le domande, affinché nessun potenziale beneficiario venga escluso soltanto perché non è riuscito a conoscere in tempo l’esistenza della misura.

«Quando le risorse sono destinate a persone che vivono quotidianamente condizioni di fragilità e di cura – conclude lo SPI CGIL Messina – anche il tempo dell’Amministrazione assume un valore sociale».