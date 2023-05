Il Trofeo Piskeo presentato a Palazzo Zanca. Basile: "Ricordiamo Mirko" - Tempostretto

Nel fine settimana la 17ª edizione del memorial Mirko Laganà, il ricordo della mamma Grazia: "Era amico di tutti e vogliamo sia così per sempre"

MESSINA – Nella mattinata odierna si è alzato il sipario sul “17° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà” di nuoto. Nella Sala “Falcone Borsellino” di Palazzo Zanca una conferenza di presentazione del lungo fine settimana di gare che vedrà impegnati alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria quasi 1000 atleti da venerdì pomeriggio fino a domenica. A Messina arriveranno società siciliane, calabresi e laziali.

Presenti nella conferenza stampa il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore comunale allo Sport Massimo Finocchiaro, il prorettore dell’Università degli Studi di Messina Giovanni Moschella, la presidente della Ssd UniMe Silvia Bosurgi, e l’organizzatrice dell’evento Grazia Laganà e con il figlio Yuri, fratello di Mirko.

“La manifestazione alla Cittadella Sportiva Universitaria – ha dichiarato il sindaco Basile – prevede tre giorni di sport, che non avranno esclusivamente un valore agonistico, ma consentiranno di ricordare il nuotatore messinese Mirko Laganà, campione regionale, scomparso prematuramente, e di ospitare in città migliaia di atleti con le loro famiglie, creando un indotto in termini di turismo e accoglienza”.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole della signora Laganà: “Avere Università e Comune accanto significa essere al centro di un’unione di intenti e sentirsi in una grande famiglia. Accoglieremo nel migliore dei modi i numerosi ragazzi che parteciperanno al “Trofeo Piskeo”. Dobbiamo insegnare loro che con sacrificio e impegno possono raggiungere gli obiettivi. Mirko era l’amico di tutti e noi vogliamo che sia così per sempre”.

I numeri della 17ª edizione del Piskeo

L’attesa kermesse si svolgerà, da domani pomeriggio (venerdì 26, ndr) a domenica 28, nella piscina della Cittadella Sportiva Universitaria di Messina, organizzata dall’Asd Piskeo Team e dall’associazione “Mirko Piskeo Onlus” con i patrocini del Comune di Messina e dell’Università degli Studi di Messina e l’autorizzazione della FIN Sicilia. Circa 1000 i partecipanti, appartenenti alle categorie Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti e Seniores).

In totale, 3134 atleti-gara più 257 staffette. Difenderanno i colori di ben 35 società: più rappresentata la Poseidon Catania con 179 iscritti, davanti a Ssd UniMe, seconda a quota 76, Idra Nuoto (69) e Fitness e Aqua-Fit (61). Nell’intenso programma, tornato a svilupparsi in tre giornate, il momento più atteso sarà la gara “Piskeo”, cioè i 50 metri dorso, dedicata a Mirko; ai vincitori, celebrati nell’Albo d’Oro del Trofeo, è riservata una premiazione speciale. Curiosità, infine, per le belle e toccanti cerimonie d’apertura.