"Il tuo futuro a teatro": 10 laboratori per "nuove opportunità lavorative" ai giovani - Tempostretto

Nell'ambito del "Progetto Pandora", la Città metropolitana e il Teatro Vittorio Emanuele aprono a giovani tra 14 e 25 anni

MESSINA – Parte “Il tuo futuro a teatro”, una serie di 10 laboratori inseriti all’interno del “Progetto Pandora” della Città Metropolitana di Messina. Promosso dal consorzio Sol.Co. Rete di imprese sociali siciliane nell’ambito del programma operativo nazionale “Legalità”, si rivolge a giovani tra i 14 e i 25 anni, permettendo loro di partecipare gratuitamente a laboratori specialistici teatrali e delle arti performative.

I laboratori

L’obiettivo è aprire nuove opportunità lavorative in ambiti professionali innovativi ai più giovani. A tenere i laboratori saranno esperti dell’ente teatro Vittorio Emanuele di Messina. Ci saranno 4 laboratori di arte attoriale: recitazione, dizione, danza e azione scenica. Poi altri 4 tecnici: scenografia, costume teatrale e sartorie, tecnico luci e suono, tecnico macchinista. E altri 2 di produzione imprenditoriale: produzione teatrale, organizzazione, distribuzione, laboratorio di comunicazione eventi e ufficio stampa. I laboratori saranno al massimo di 15 partecipanti per disciplina per un totale di 100 ore tra febbraio e maggio 2023.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita, così come gratis è anche la fornitura del materiale didattico per i partecipanti. I laboratori si terranno nelle strutture del Teatro Vittorio Emanuele, partner della Città metropolitana di Messina. Il modulo per l’inoltro della domanda d’iscrizione può essere richiesto tramite mail a messina@cooplasalute.org o tramite Whatsapp al numero 3289164771.