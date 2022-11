"Il valore del ricordo", il libro sul capitano Masotto presentato a Milano - Tempostretto

Scritto da Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso, "rappresenta un'opportunità per non dimenticare la storia"

MILANO – Domenico Interdonato ha presentato a Milano il libro “Il valore del ricordo, Capitano Umberto Masotto”, scritto insieme a Vincenzo Caruso e ricco di appendici e contributi. L’appuntamento si è svolto nell’aula magna della Scuola Militare Teulié di fronte a duecento allievi, insegnanti e autorità. Ad aprire i lavori è stato il comandante col. Gianluigi D’Ambrosio mentre l’incontro è stato moderato dalla professoressa Donatella Sinigalia.

“La pubblicazione di un libro e ogni ricordo, rappresentano un’opportunità per non dimenticare e per dare il giusto valore educativo alla Storia: chi ama la pace ha quindi il dovere di ricordare e di educare. Grande merito dunque ai luoghi della memoria e a chi li custodisce: grande merito agli insegnanti a cui è demandata la cultura della Storia, che diventa maestra di vita per un futuro migliore”, ha dichiarato Domenico Interdonato.

Commovente la lettura della lettera scritta dalla madre del Masotto al sindaco di allora, dopo l’arrivo della notizia della morte del figlio. La lettura dei curriculum di Interdonato e della dottoressa Tommasa Siragusa, direttrice della Biblioteca Universitaria Regionale “Giacomo Longo” di Messina, ha dato inizio alle due relazioni. Interdonato ha percorso la carriera in armi del capitano Umberto Masotto, con aneddoti e spunti storici. La direttrice Siragusa ha donato al comandante D’Ambrosio due prime pagine della “Gazzetta di Messina e delle Calabrie” del settembre 1890, con il racconto dell’inaugurazione del monumento dedicato all’eroico Capitano Medaglia d’Oro al Valor Militare e alle Batterie siciliane.

A seguire ha sviluppato tutto il percorso del Masotto a Messina e in Africa, utilizzando le cronache dei giornali d’epoca riportate nei due capitoli scritti dall’altro autore Caruso, anche assessore alle Politiche culturali del Comune di Messina. Il tour per la presentazione del libro è iniziato, con la prima nazionale svoltasi a Noventa Vicentina il 24 e 26 settembre, per poi proseguire il 1° ottobre a Cortina d’Ampezzo e il 5 ottobre a Merano, al momento si è concluso a Milano il 9 novembre, ma continuerà lungo tutto l’arco alpino e poi a Roma, Messina a febbraio 2023 e in Sicilia .