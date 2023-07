Il Volley Letojanni annuncia nello staff Mantarro e Villari - Tempostretto

Per il primo nei panni di vice allenatore è un gradito ritorno, per il secondo preparatore atletico è una conferma

LETOJANNI – Dopo la conferma per il quinto anno consecutivo di Gianpietro Rigano a capo dell’area tecnica dell’Asd Volley Letojanni la società ha completato lo staff che affiancherà l’allenatore santateresino per la prossima stagione. Si tratta di un gradito ritorno e di una conferma. Il gradito ritorno è quello di Claudio Mantarro che dopo la stagione della promozione in Serie A nella stagione agonistica 2021-2022 era andato ad allenare la Cosedil Zafferana femminile promossa dalla Serie B2 alla Serie B1. Il tecnico jonico non è stato però riconfermato e i dirigenti letojannesi hanno subito colto la palla al balzo per riportarlo a Letojanni. Un tecnico di grosse qualità che lavora bene sul campo e sull’analisi tattica del match e che da primo allenatore ha vinto ben tre campionati di Serie B2 femminile con tre formazioni diverse dando un valore in più al suo curriculum di tutto rispetto. Il ritorno di Mantarro permette di riformare di nuovo un binomio vincente come due anni or sono. “Sono molto contento di tornare a casa – sono le parole di Claudio Mantarro – perché questa è la sensazione che provo quando entro nella palestra di Letojanni. Ringrazio la società per la considerazione che ha manifestato per la mia persona e non vedo l’ora di riprendere da dove ho lasciato con Gianpietro”.

Nella veste di preparatore atletico anche quest’anno ci sarà Pietro Villari che si occuperà della preparazione fisica degli atleti e coadiuverà il duo Rigano-Mantarro anche durante il lavoro in palestra. Villari ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un professionista serio e preparato, scrupoloso nella preparazione della squadra, dimostrato dal fatto che fino a questo momento sono stati pochissimi gli infortuni occorsi ai giocatori considerato che si è lavorato in maniera meticolosa dal punto di vista fisico. “Pronto per un altro anno a Letojanni – è il commento del preparatore atletico Pietro Villari – che si preannuncia intenso e combattivo… Quindi non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e sono sicuro che ci toglieremo molte soddisfazioni. Sono molto contento di continuare a lavorare a fianco di Rigano e Mantarro – conclude Villari – uno staff di alta qualità che farà la differenza e sono felice di poterlo fare a Letojanni una società seria e ambiziosa”

