Il Volley Letojanni archivia il girone d’andata con una vittoria piena

LETOJANNI – Tre punti fondamentali per la Datterino Volley Letojanni che piega con il punteggio di 3 a 1 la Sistemia Viagrande, chiudendo il girone di andata con 21 punti, tenendo salda la quinta posizione in classifica. Un successo spartiacque per il prosieguo della stagione agonistica considerato che durante la lunga pausa dovuta alle festività natalizie e ai due turni di riposo osservati, la squadra ha perso due pedine importanti e ha registrato numerosi infortuni tra gli atleti.

Una vittoria figlia della determinazione e della voglia di lottare su ogni pallone e contro tutto e tutti, infatti, il successo ottenuto oggi consente agli uomini di Rigano di guardare al futuro con maggiore serenità. All’ingresso in campo i letojannesi presentano alcune novità con Balsamo in cabina di regia, Pugliatti opposto, Arena e Battiato centrali con Buffo (recuperato in extremis) e Litrico martelli ricettori con Maccarrone libero. Trombetta risponde con Fichera al palleggio, Nicotra opposto, Penna e Sanfilippo centrali, Ferraccù e Scarpello martelli ricettori con Magrì libero.

L’inizio di gara è un monologo dei letojannesi che grazie ad uno scatenato Pugliatti (ottima la sua prestazione con 23 punti a referto) e Battiato vanno subito sul 5 a 1 costringendo Viagrande al primo discrezionale. Ma al rientro in campo, Buffo con un ace e ancora Battiato portano il massimo vantaggio sull’8 a 1. Gli ospiti frastornati dall’inizio veementi dei padroni di casa effettuano un cambio: fuori Nicotra dentro Cassaniti e piano piano riescono a recuperare lo svantaggio, forzando il servizio e con un ace di Ferraccù arrivano sul 10-6. Subito dopo Balsamo con un pallonetto e buffo in attacco fissano il punteggio sul 13-7 con Trombetta che chiede il secondo time-out a sua disposizione. Al rientro in campo Pugliatti e Buffo mettono a terra palloni pesanti, ma nonostante ciò tre punti consecutivi di Cassaniti riducono il gap sul 17-13. Rigano corre ai ripari inserendo prima Alderuccio in seconda linea e poi Cicala e i letojannesi allungano fino al 22-17. Gli ospiti provano a recuperare ma Battiato con un primo tempo chiude la contesa sul 25-22.

Nel secondo set i catanesi entrano in campo decisi a vendere cara la pelle, sono molto più efficaci al servizio e in difesa recuperano diversi palloni e dopo un’iniziale testa a testa, due punti di Scarpello e un lungolinea di Ferraccù fissano il punteggio sul 5-9 con Rigano che si gioca il primo minuto di sospensione. Letojanni prova a recuperare lo svantaggio ma gli ospiti tengono bene in ricezione con Scarpello e Ferraccù sugli scudi ottengono il massimo vantaggio (10-17). Il set sembra ormai compromesso, ma gli jonici con Battiato a muro e Buffo in attacco provano ad accorciare le distanze sino al 18-23. Cassaniti da posto 2 e Ferraccù chiudono il parziale a proprio favore sul 19-25.

Il terzo set diventa a questo punto determinante; parte bene Letojanni che con Buffo al servizio confeziona un prezioso ace e permette ai suoi di conquistare il primo vantaggio (5-2); ma Ferraccù e Penna provano ad accorciare le distanze (8-7). Ci pensano i soliti Buffo e Pugliatti a scavare un piccolo solco (12-8) ma Cassaniti in prima linea e Scarpello con un ace accorciano le distanze 12-11. Un attacco chiamato fuori di Ferraccù fa innervosire la panchina ospite e l’arbitro è costretto a sanzionarli con un cartellino rosso che consegna di fatto un punto diretto ai letojannesi che ne approfittano subito e grazie a Balsamo e Pugliatti scavano un solco decisivo (18-14). Ma gli etnei precisi a muro ed in battuta riescono a recuperare fino al 18-17. Ci pensano Buffo e Balsamo a riportare i locali in vantaggio (20-18), Due attacchi errati degli ospiti costringono Trombetta a chiamare a raccolta i suoi sul 22-18. Borgesi prova a ridurre lo svantaggio ma ancora Buffo dalla linea dei nove metri è devastante e conquista il primo set-point con Battiato bravo a chiudere il parziale con un attacco dal centro.

Nel quarto set i letojannesi partono molto decisi e concentrati, limitando al massimo gli errori e funzionano bene sia a muro che al servizio. Un attacco di Ferraccù out e un lungolinea di Pugliatti danno il massimo vantaggio sull’8-3. I padroni di casa, sospinti dal pubblico, grazie ai soliti Buffo, Pugliatti e Battiato autori di un’ottima gara, mantengono un distacco importante. Balsamo prima e Cianci poi arrivano al massimo gap 20-13. Cassaniti e Scarpello cercano di mantenere in vita la propria squadra ma un muro di Battiato spezza definitivamente i loro sogni (23-16). Ci pensa Buffo con due ace a chiudere set e incontro per i locali. Adesso l’ennesima pausa di due settimane per via della Coppa Italia, riservata alle formazioni prime classificate. Si ritornerà in campo il 10 di febbraio quando il Letojanni ospiterà tra le mura amiche il Papiro Fiumefreddo.

Datterino Volley Letojanni: Buffo 19, Alderuccio 1, Battiato 14, Arena 1, Balsamo 5, Litrico 4, Pugliatti 23, Cicala 0, Cianci 2, Maccarrone (L). All: Gianpietro Rigano

Systemia Viagrande: Nicotra 0, Macrì (L), Ferraccù 15, Borgesi 4, Sanfilippo 2, Cassaniti 13, Fichera 3, Scarpello 16, Penna 4. Ne: Spina, De Luca, Tomaselli, Costanzo, Camonita

Parziali set: 25-22; 19-25; 25-20; 25-16

Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valentia e Simona Cutruzzulà di Soverato

